¿Cómo tapar las canas sin tinte gracias a la loción GR-7 Professional?

viernes, 11 de junio de 2021, 14:55 h (CET)

Tanto en hombres como mujeres, en muchas ocasiones, las canas se establecen como un motivo de complejo y el origen de una baja autoestima. Con la aparición de un nuevo producto que ha revolucionado el mercado, se dejan atrás los tintes de coloración, que se consolidaban hasta el momento como la opción más utilizada. El producto es GR-7 Professional, una loción que permite recuperar el color natural del cabello sin teñirlo nace para dar respuesta a cómo tapar las canas sin tinte y se postula como una de las mejores soluciones posibles al problema.

GR-7 Professional es un producto polaco que no contiene pigmentos ni amoníaco, su fórmula se consigue exclusivamente a base de ingredientes vegetales. Este producto es capaz de detener las canas, penetrando en el bulbo capilar y estimulando la producción de melanina, lo que se traduce en que el cabello crezca desde la raíz en su color y tono natural.

Recuperación del tono original del cabello La aparición de las canas forma parte del proceso natural de envejecimiento, tanto en hombres como en mujeres, proceso que va acompañado por la falta de melanina, el pigmento natural que da color al cabello. GR-7 Professional es capaz de conseguir que los melanocitos vuelvan a producir la melanina que recupera el color y el tono original del cabello.

Con la loción GR-7 es posible eliminar las canas en solo 1 mes. Asimismo, el producto también logra beneficios como nutrir el cuero cabelludo, aumentar la pigmentación natural, frenar la caída del cabello, combatir el cabello graso y reducir la caspa. La eliminación de las canas se sucederá por fases. La primera fase es la recuperación del color natural. La loción se deberá aplicar dos veces al día. Durante unos 28 días aproximadamente, el nivel de melanina aumentará y el cabello irá recuperando de manera progresiva su color original. Tras haber conseguido el color y tono original, el usuario pasará a la segunda fase, el mantenimiento. El usuario tendrá que seguir aplicando el producto una o dos veces por semana para mantener el efecto de GR-7 Professional.

Efectividad comprobada por estudios clínicos de empresas del sector GR-7 Professional es un producto completamente seguro. La agencia EUROFINS ha testado científicamente la loción para detectar posibles alergias o efectos secundarios y el resultado de la prueba fue excelente, sin mostrarse ningún tipo de efectos perjudiciales en ninguno de los encuestados.

Con la aparición de esta loción en el mercado, la aparición de canas ya no supondrá un problema nunca más. La mejor forma de eliminar canas no es disfrazándolas con un tinte, es restaurándolas para recobrar el color natural perdido por el paso del tiempo, misión que se podrá conseguir de manera sencilla y saludable gracias al GR-7 Professional. Toda la información para adquirir esta loción se encuentra en la página web de la empresa.

