White Investing reorienta su estrategia hacia espacios de terciario alternativo Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 18:07 h (CET) Apuesta por proyectos de Build to Rent, ‘Co Living’, espacios flexibles de trabajo o residencias de mayores. La firma valenciana finaliza el proyecto de La Centrifugadora, su primer espacio flexible y que se ha convertido en la sede de Jeff WHITE Investing inició 2021 con el cierre de la operación de La Centrifugadora. El proyecto, que comenzó en abril de 2019, ha supuesto la compra del activo, su transformación y entrega a su comprador, MyShareCompany, incorporando un inquilino como la compañía valenciana Jeff, que ocupará parte del espacio de más de 500 puestos de trabajo. La Centrifugadora es, por tanto, el primer proyecto de espacio flexible desarrollado por WHITE Investing.

Con la finalización de este proyecto WHITE Investing inicia un proceso de cambio en su modelo de negocio, tradicionalmente orientado al residencial con un porcentaje del 85% de su cartera, frente al sector terciario que supone el 15%. El plan estratégico de la empresa, persigue invertir esa tendencia en los próximos años y apostar por el terciario y la creación de espacios flexibles.

Plan Estratégico

Un plan estratégico que WHITE Investing basa, principalmente, en tres pilares. El primero, orientar los proyectos hacia el ‘terciario alternativo’, donde se contemplan operaciones de ‘co living’, Build to Rent, espacios flexibles de trabajo o residencias de mayores. El objetivo: generar proyectos ‘llave en mano’, incorporando operadores especializados e identificando un comprador final. En segundo lugar, orientarse hacia el negocio institucional, donde WHITE Investing pueda ofrecer producto de inversión. Y como tercer pilar, buscar alianzas con terceros que permitan acelerar el crecimiento de la compañía. Acuerdos como el que les une con firmas como AZNAR Patrimonio o el Grupo GIMENO.

Apuesta por el terciario alternativo: Build to Rent, ‘co living’, espacios flexibles de trabajo y residencias de mayores

En cuanto a la apuesta por desarrollar proyectos en el sector terciario, WHITE Investing pone el foco en operaciones de Build to Rent. José Solero, CEO de White Investing apunta que: "Valencia es una plaza perfecta, frente a la reducida rentabilidad que ofrecen, a día de hoy, ciudades como Madrid o Barcelona y el mercado de alquiler en España, que ocupa algo menos del 20%, en los próximos años crecerá hasta acercarse a la media europea".

Otras opciones dentro del sector terciario son la fórmula de ‘co living’, una combinación de espacios privados y otros compartidos, con salas de descanso, gimnasio o coworking y en régimen de alquiler y los espacios flexibles de trabajo, apostando por el diseño y la funcionalidad en espacios modulables y escalables según las necesidades de cada empresa.

Y por último, dentro de este segmento terciario, WHITE Investing promoverá el producto asistencial, retraído por la pandemia, pero que: "a buen seguro señala José Solero, recuperará ritmos elevados ante el paulatino envejecimiento de la población y la necesidad, más que nunca, de generar espacios de calidad y seguros para este colectivo".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.