lunes, 14 de junio de 2021, 17:11 h (CET) Colegio Cumbre es un centro de enseñanza privado y homologado, cuyas actividades docentes se desarrollan sujetas a los principios constitucionales, donde se garantiza la neutralidad ideológica y el respeto a las diversas opiniones y opciones religiosas y morales, siempre que las mismas no desvirtúen el diálogo democrático, ni lesionen los derechos y libertades fundamentales Entre la metas educativas de Colegio Cumbre, se busca que los alumnos adquieran hábitos intelectuales y buenas técnicas de trabajo, al mismo tiempo que conocimientos científicos, técnicos humanísticos, históricos y estéticos. Por ello, se considera de suma importancia la orientación profesional de los alumnos hacia los estudios universitarios o los módulos de Formación Profesional.

La oferta formativa de Colegio cumbre comprende ESO, Bachillerato y ESPA.

ESO

Obtener el título de Graduado en ESO es fundamental en la actualidad, pues cualquier empresa exige, como mínimo, esta Graduación. No obstante, la incorporación al ámbito laboral de los titulados en ESO es bastante limitada, por lo tanto, es recomendable ampliar la formación académica con estudios de Bachillerato y Módulos de Grado Superior.

¿Qué es la ESO?

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa para todos aquellos que se encuentran en edad escolar, de forma que se extiende a lo largo de cuatro años después de la etapa de Educación Primaria. Proporciona la formación necesaria para proseguir estudios de Bachillerato.

Tras finalizar los estudios en ESO

Con la finalización de esta etapa de enseñanza obligatoria, si el estudiante ha alcanzado los objetivos académicos establecidos, obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria. Con el Título de Graduado se podrá ampliar la formación académica con el fin de conseguir los trabajos hoy tan demandados en la sociedad.

Colegio Cumbre ofrece ESO en horario diurno y en horario vespertino.

BACHILLERATO

El bachillerato es una formación que se estudia para completar las capacidades académicas y acceder de forma más sencilla al mercado laboral.

Tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. Cuando se finalice el curso de Bachillerato, el alumno/a podrá optar por dos caminos diferentes: o bien buscar un empleo de mayor calidad o ascender en su categoría (como oposiciones de bombero o policía) o bien proseguir sus estudios tanto a nivel de Grado como a nivel Universitario.

Modalidades

Se deberá elegir entre las modalidades temáticas que más encajen con sus preferencias y que puedan servir a la hora de elegir una futura formación FP superior o universitaria. Las tres ramas que se puede escoger son; ciencia, humanidades y ciencias sociales.

Estas modalidades se imparten de forma presencial y online, creando un escenario cómodo y versátil para el alumno/a.

Requisitos

Tener más de 16 años o cumplirlos en el año natural del curso y contar con alguna de las titulaciones que se exigen para acceder a las enseñanzas de Bachillerato:

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2º de BUP o Técnico Auxiliar Título de Técnico Deportivo Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. Título de Ciclo Formativo de Grado Medio Colegio Cumbre ofrece Bachillerato en horario diurno y en horario vespertino.

ESPA

La Educación Secundaria Para Adultos o ESPA está orientada a aquellas personas que, en su día, abandonaron sus estudios de EGB o ESO y deciden retomarlos.

¿Qué es la ESPA?

Este título de Graduado de Secundaria hoy día es absolutamente imprescindible para abrirse múltiples puertas tanto en el ámbito académico como laboral. En el ámbito académico, superar la Enseñanza Secundaria para Adultos permite continuar estudios de Bachillerato.

Acceso a ESPA

Para acceder a los estudios de la Educación Secundaria para Adultos son necesarios los siguientes requisitos:

Tener 18 años cumplidos.

Los mayores de 16 años que acrediten su condición de trabajadores mediante el correspondiente contrato de trabajo. La adscripción al Nivel II de la ESPA estará en función de los estudios aportados en el momento de su matriculación en el centro. Los ámbitos de la ESPA son: social, científico. – tecnológico y de comunicación, a elegir por cada alumno/a.

Colegio Cumbre, desde sus inicios, se ha centrado en el alumno como persona, ayudándolo a superar sus dificultades académicas, estimulándolo, potenciándolo y valorando las circunstancias y posibilidades de cada uno, en contacto constante con la familia, y un amplio equipo de profesionales dedicados a la educación.

El gran objetivo de este centro es luchar contra el fracaso escolar y que todos los alumnos/as puedan continuar su carrera académica en base a sus intereses y preferencias.

