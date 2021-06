Padel View, la nueva plataforma de contenidos de pádel en streaming y on demand Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 17:23 h (CET) Padel View hará su puesta de largo en La Cañada Shopping Padel Center, desde donde se emitirá en streaming, el Campeonato de España Sub-23 de la Federación Española de Pádel -del 15 al 19 de junio- y el XII Campeonato de Europa de la Federación Internacional de Pádel, que se disputará a finales de mes, también en Marbella Padel View será la encargada de retransmitir en streaming el Campeonato de España Sub-23 (FEP) -del 15 al 19 de junio- y el XII Campeonato de Europa (FIP) - del 28 de junio al 3 de julio- que se disputarán en La Cañada Shopping Padel Center (Marbella).

Además de la retransmisión en directo de torneos, apuestan por contenido on demand, producido en exclusiva para la OTT.

Aunque en el lanzamiento darán la oportunidad de acceder a los contenidos de forma gratuita, la plataforma operará bajo un modelo freemium. La primera OTT de pago para ver y saber de pádel ya está en el mercado. Nace Padel View, la plataforma de contenidos exclusivos para ver, sentir, vivir y saber de pádel. Disfrutar de torneos y programas en directo (streaming) y otro tipo de contenidos (reportajes, entrevistas, etc.) bajo demanda, cuando se quiera, donde se quiera y con quién se quiera, es la propuesta que lanza Padel View a los/las amantes de este deporte que cada día practican y siguen más personas en el mundo.

IBERPADEL VIEW SL, empresa de capital 100% español cuyo principal valedor es el Grupo Ibereólica Renovables, ofrece servicios de producción y realización audiovisual de alta calidad, con una puesta en escena novedosa y muy atractiva, bajo la marca comercial Padel View.

Padel View será la encargada de emitir en streaming el Campeonato de España Sub-23 de la Federación Española de Pádel (FEP) y el XII Campeonato de Europa de la Federación Internacional de Pádel (FIP). Ambos eventos tendrán lugar en La Cañada Shopping Padel Center, una instalación ideada para hacer de Marbella la capital mundial del pádel durante el mes de junio.

Las emisiones se realizarán a través de www.padelview.tv y de sus aplicaciones IOS y Android a todo el mundo, con una calidad audiovisual y apuesta por la realización novedosa y con carácter propio. El modelo de negocio elegido es un concepto freemium, aunque en su lanzamiento todos los contenidos se ofrecerán en abierto, previo registro.

Además de las retransmisiones en streaming se podrán disfrutar contenidos on demand, derivados de las propias emisiones en directo, y contenidos exclusivos donde vivir, sentir, saber y aprender de pádel "está en tus manos", gracias a su plataforma multidispositivo.

Desde Padel View se apuesta por dar visibilidad a jugadores/as de todos los niveles, ampliando las jornadas de emisión para poder disfrutar en los torneos de los dieciseisavos y octavos, además de los tradicionales -cuartos, semifinales y finales-.

Serán más los/las jugadores/as que tendrán opción de dar a conocer su juego a la afición que les sigue, así como, para las marcas que les auspician se abre una nueva ventana audiovisual para conseguir mayor visibilidad y reconocimiento.

