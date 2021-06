Tratamientos para la flacidez de párpados superiores con tecnología plasma Emprendedores de Hoy

Una de las principales metas de la medicina estética ha sido, desde siempre, lograr combatir el efecto del tiempo en la apariencia de las personas. Los signos de la edad dejan huella y la ciencia sigue avanzando para mantener la armonía facial a través de tratamientos cada vez más precisos y eficaces. Uno de los problemas principales sufridos por la mayoría de la población es la flacidez de los párpados superiores.

El doctor Carlos Zito, especialista en estos exigentes tratamientos antiaging, recuerda que cada persona responde de manera diferente al paso del tiempo. Por ello, es recomendable un análisis personalizado previo con un profesional. De esta manera, es posible conocer qué tratamientos serán más eficaces según las necesidades del paciente.

La flacidez de los párpados superiores es una problemática que, hasta el momento, no contaba con tratamientos tan exitosos como la técnica propuesta por el Dr. Zito que utiliza la tecnología plasma. El innovador tratamiento permite corregir la firmeza, tono y luminosidad de la delicada área alrededor de los ojos.

Recuperando el atractivo facial Una mirada cansada, con ojeras y bolsas influye en la estética de todo el rostro. Mediante el nuevo tratamiento con tecnología plasma, se logra revitalizar la mirada para que esté a tono con el atractivo facial, además de contener las bolsas palpebrales si no se encuentran en fase muy avanzada.

La nueva tecnología plasma permite tensar la piel de los párpados mediante la evaporación y desnaturalización de las proteínas. Gracias a este tratamiento, se logra tratar la flacidez de la zona sin recurrir a cirugía ni dejar cicatrices. El éxito del tratamiento, sin embargo, va más allá de la técnica que utiliza. Su popularidad a nivel internacional viene determinada por la rapidez de los resultados y, sobre todo, por su durabilidad a largo plazo.

Trayectoria comprobada en el área Descendiente de tres generaciones de médicos, el Dr. Carlos Zito es un médico cirujano venezolano con más de 15 años de experiencia en medicina. En los últimos cinco años, se ha dedicado de forma exclusiva al área de la estética facial y antiaging. Cuenta con un Máster en Medicina Estética por la Universidad de las Islas Baleares y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Barcelona.

Sus tratamientos y resultados pueden apreciarse en sus cuentas de redes sociales, donde ha logrado reunir a un gran número de seguidores, tanto en Instagram como Facebook. La Clínica del Dr. Zito se encuentra ubicada en el corazón de Barcelona, donde ya es considerado uno de los profesionales referentes en los tratamientos más innovadores contra los efectos del paso del tiempo en la piel.

