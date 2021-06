La Africa Energy Week 2021, que se celebrará en Ciudad del Cabo, se centrará en oportunidades de inversión, el futuro del petróleo y el gas, las energías renovables y la transición energética Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 13:16 h (CET) La African Energy Chamber (AEC) (Cámara Africana de la Energía) acogerá la primera African Energy Week (AEW) (Semana Africana de la Energía) en Ciudad del Cabo del 9 al 12 de noviembre de 2021 En sustitución de la Africa Oil Week, esta conferencia interactiva de cuatro días de duración pretende reunir a los actores más relevantes de la industria, a ponentes internacionales y a inversores del sector africano del petróleo y el gas

La conferencia incluye eventos de networking de alto nivel, exposiciones innovadoras y reuniones privadas individuales, incluyendo un torneo de golf el último día, lo que proporciona una experiencia única para los actores del sector interesados en el crecimiento y el éxito del sector energético africano.

La African Energy Chamber (AEC) se complace en anunciar el lanzamiento oficial de la African Energy Week (AEW) 2021, que tendrá lugar en Ciudad del Cabo del 9 al 12 de noviembre de 2021. La AEW 2021 contará por primera vez con la African Energy Village, una exposición interactiva y un evento para generar contactos que pretende estrechar lazos entre los actores relevantes y stakeholders de la energía africana, con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo de la industria y promover África como destino de los eventos temáticos sobre el continente.

La AEW, que comienza con una conferencia de tres días y termina con un torneo de golf el 12 de noviembre, se centra principalmente en definir y promover la agenda energética africana a través del desarrollo, la negociación y la participación del sector privado. Entre los temas clave se encuentran: hacer que la pobreza energética pase a la historia antes de 2030 y el futuro de la industria africana del petróleo y el gas; las oportunidades africanas para el upstream, midstream y downstream; el petróleo, el gas y las finanzas africanas de cara a la transición energética, destacando las instituciones de financiación africanas como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Africano de Exportación e Importación, la Corporación de Financiación Africana, Africa50, la Corporación de Desarrollo Industrial y el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central; el contenido local; las mujeres en la energía y cómo lograr que la energía africana sea competitiva para la inversión en un África descarbonizada.

Además, la conferencia abordará el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), la Agencia Internacional de la Energía (IEC), la Organización Africana de Productores de Petróleo (APPO), la Asociación Internacional de Contratistas Geofísicos (IAGC) y el Instituto Americano del Petróleo (API) y África. Al abrir el diálogo sobre el milagro del gas en África y su potencial en mercados como Senegal, Mozambique, Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Argelia, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Congo-Brazzaville y Angola, así como el gas natural licuado a pequeña escala, el comercio intraafricano y el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, la conferencia representa la plataforma ideal para establecer contactos y llegar a acuerdos para todas las partes interesadas en la energía africana.

El compromiso de la AEC de acoger este evento centrado en África llega en un momento crucial para la industria del petróleo y el gas. A la luz de los recientes acontecimientos que pretenden sugerir que África no es capaz de acoger eventos de nivel internacional, la Cámara se siente emplazada a alzar la voz contra estas afirmaciones y predicar con el ejemplo mostrando el continente y su profunda belleza.

Teniendo esto en cuenta, el único evento energético presencial centrado en África pretende captar la esencia y el hub cultural que existe en Ciudad del Cabo. La AEC no abandonará el continente por sedes internacionales. La AEW 2021 es un evento energético como ningún otro y la AEC está totalmente centrada en promover el desarrollo y el crecimiento de África a través de eventos celebrados en suelo africano.

"Estamos contentos con el tremendo apoyo recibido por parte de tantas personas de dentro y fuera de África. Nuestros productores de petróleo y gas han sido una fuerza para el bien común y debemos estar orgullosos de esta industria. También debemos dar la bienvenida a la transición energética y comprometer a África con el diálogo y las soluciones para el futuro. El AEW 2021 ofrece una oportunidad para generar y reforzar una red de contactos única e interactiva en la que las partes interesadas en la energía mundial pueden unirse y participar en la transformación del continente. El momento es ahora", afirmó NJ Ayuk, Presidente Ejecutivo de la African Energy Chamber.

"La Africa Oil Week tendrá un mensaje audaz que fomente soluciones energéticas que eliminen los privilegios, las dádivas y la ayuda exterior. Nadie nos debe nada y para que los africanos que quieren que la pobreza energética pase a la historia triunfen, debemos integrar todas las formas de generación de energía en nuestro mix energético. Debemos atraer a los inversores e impulsar nuestro liderazgo para que cada país gane cuando creamos y fomentamos un entorno propicio", añade Ayuk.

La AEW 2021 se lleva a cabo con el apoyo total de destacados líderes de la industria africana y mundial y organizaciones de petróleo y gas que se centra en ampliar las oportunidades en África. Adicionalmente, la AEW 2021 presentará espacios de exhibición innovadores en el V&A Waterfront de Ciudad del Cabo con el objetivo de promover la herencia y la cultura africanas, al tiempo que muestran los emocionantes avances tecnológicos que la industria tiene para ofrecer.

“Los productores de energía africanos solo pueden crecer y satisfacer la demanda de energía cuando todos hacemos todo lo posible para movilizar nuestros recursos y defender principios importantes como la responsabilidad personal, gobiernos más pequeños, impuestos más bajos, mercados libres, libertad personal y Estado de derecho. Esto impulsará la inversión y desarrollará una transición que funcione para África. Hagamos esto en África, para África y para el sector energético”, concluye Ayuk.

De igual importancia, el evento se llevará a cabo bajo estrictos protocolos anti COVID-19 para garantizar la seguridad de todos los asistentes. De acuerdo con las regulaciones gubernamentales actuales, AEW 2021 albergará una serie de eventos de networking en diversas ubicaciones en el V&A Waterfront, lo que garantizará que los límites de reunión social se cumplan en todo momento. Además, a través de pruebas diagnósticas obligatorias y la disponibilidad de equipos e instalaciones de protección personal, AEW 2021 tiene como objetivo proteger a los asistentes al tiempo que garantiza un evento exitoso y productivo.

Distribuido por APO Group en nombre de African Energy Chamber.

Para obtener más información sobre este evento transformador, visitar www.aew2021.com o www.energychamber.org y/o envíe un correo electrónico a Amina Williams a amina.williams@energychamber.org

Para consultas relacionadas con el registro, escribir a registration@aew2021.com

Para consultas relacionadas con las ventas, ponerse en contacto con sales@aew2021.com

Para consultas relacionadas con medios de comunicación, escribir a media@aew2021.com

Para consultas relacionadas con oportunidades para participar como orador, escribir a speak@aew2021.com

