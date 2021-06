12 Carpas lanza ‘Culpable’, con un videoclip vertical optimizado para móviles Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 13:27 h (CET) La producción del videoclip que se ha basado en las tendencias actuales del público, busca mejorar la experiencia de usuario en dispositivos móviles y pantallas verticales El nuevo single de la banda, lanzado en las principales plataformas de servicios de música, es el segundo trabajo de 12 Carpas que ha visto la luz este 2021. En 'Culpable’, la banda mantiene la esencia de música con mensaje, como promueven desde sus principales perfiles sociales. “Los conflictos entre personas, así como el hecho de tener que enfrentarnos día a día con cada uno de nuestros miedos, es el eje central del mensaje que gira en torno a este nuevo single”, afirma Jota Kalashnifönk, cantante y autor de la letra.

El videoclip vertical de ‘Culpable’, ha sido grabado gracias a la colaboración desinteresada de las personas que aparecen en la portada del single. “La grabación del vídeo ha sido realmente divertida”, asegura el grupo. “Ha hecho que nos reencontremos con amigos que hacía tiempo que no veíamos, como Ramón Riera o Santiuve. Algunos miembros de nuestras familias forman parte de los innumerables ‘culpables’ que hemos fichado, ¡aunque también hay verdaderos desconocidos!”, cuentan entre risas los 4 miembros de la banda.

Durante los años, se han registrado datos alrededor de todo el mundo, sobre las tendencias de hábito de uso de la población. El tráfico que existe en internet, es en su mayoría realizado desde dispositivos móviles o tablets. Los porcentajes son tan distantes que, actualmente, los principales expertos en marketing digital, no miden el tráfico procedente de ordenadores de sobremesa a la hora de realizar charlas públicas o cursos.

“Crear un nuevo trabajo basado en formato muy poco usado por la industria musical, es todo un riesgo”, explica Bailén Mora, cantante de la banda. “Déjame ser es nuestro anterior videoclip, realizado en Stop Motion. Para nosotros es prácticamente como un pequeño corto realizado con esta técnica que cuenta con tantísimos amantes alrededor del mundo. Siempre tratamos de realizar algo diferente, de darle una vuelta de tuerca a la música y a crear algo que tenga nuestra impronta, algo propio”, expone el MC de la banda de Hip Hop / Reggae.

El videoclip oficial se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8Uo9A4gV1Gw

Acerca de 12 Carpas

El grupo retoma su actividad encima de los escenarios el 3 de Julio en la Sala Babel Live Stage en Alicante, junto a la formación May Day Sound System, tras la parada forzosa de todos los eventos provocada por la COVID-19. El evento está preparado para mantener todas las medidas de prevención que se han de tener en cuenta para este tipo de eventos. El aforo del evento es de 70 personas, siendo el aforo total de la sala, superior a las 260 personas. Se respetarán las distancias de seguridad y las medidas para salas de fiesta y eventos.

