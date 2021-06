BrowArt Academy: institución educativa en estética avanzada Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de junio de 2021, 10:38 h (CET) El mundo de la estética es uno de los sectores con más competencia en el mercado a día de hoy. Por este motivo, necesita de una mayor formación para mejorar los servicios que se ofrecen. En este sentido, la escuela de estética Barcelona, BrowArt, con seis años de experiencia en el sector, es considerada una de las mejores opciones para aquellos profesionales que buscan aprender y evolucionar en el arte de la estética. Este centro está formado por un equipo de profesionales que imparten clases tanto en formato online como presencial a nivel internacional.

¿Qué es BrowArt Academy? El programa de esta escuela se basa en ofrecer un aprendizaje fácil y rápido a todos aquellos profesionales de la estética avanzada, a través de métodos innovadores y combinando clases teóricas con sesiones prácticas. Su finalidad es también dar nociones de emprendimiento para iniciar un negocio propio.

No solo se trata de comprender la cosmetología, el cuidado de la piel o cómo elegir los ácidos hialurónicos, fillers o peelings adecuados para la estética, sino que también es interesante saber dominar la aparatología y conocer todos los estrictos protocolos de seguridad y garantías sanitarias que la cosmética exige.

Se trata así de una escuela de formación de estética avanzada que además ofrece técnicas completamente novedosas como el bio nano needle, un tratamiento de rejuvenecimiento no invasivo y que cuenta también con una línea propia de productos de estética.

La cosmetología más avanzada BrowArt cuenta con grandes expertos del sector que imparten las clases a aquellos profesionales con mucha o poca experiencia que quieran especializarse en técnicas concretas relacionadas con la estética avanzada, la micropigmentación, la medicina estética y las técnicas no invasivas.

También ofrece un programa formativo para aquellos que quieran empezar desde cero en el mundo de la estética y, especialmente, destaca por ser el único instituto de Europa con cursos avalados por universidades de prestigio como Doctrina Qualitas y la Universidad de Cuyo.

Cuenta con una amplia oferta de formación, con más de 18 másteres oficiales en 5 idiomas y un curso destacado especializado en formación oficial BrowArt para no ser solo un formador profesional en estética, sino también, poder dirigir tu propio negocio. Este curso tiene un coste de 2.500€ y existen distintas modalidades de entrenamiento: durante la semana o el fin de semana, y con la opción de clases individuales las cuales tienen un coste adicional de 500€. Todas las formaciones incluyen el Starter Kit con los libros y el material necesario para realizar la formación.

Otros cursos a destacar son los de aparatología, disponibles en formato presencial y online, como por ejemplo, el láser Q-Switch nd Yag para la eliminación de tatuajes y manchas, el láser azul para mejorar imperfecciones y eliminar verrugas sobre la piel o varios cursos de LPG estético para combatir la celulitis, reafirmar y tonificar diferentes partes del cuerpo o mejorar el drenaje.

