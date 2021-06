Yisela Escolar lanza QR Buffet, una nueva relación entre restaurante y consumidor Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 12:32 h (CET) La emprendedora Yisela Escolar hace oficial el lanzamiento de una nueva aplicación destinada a facilitar el trabajo de los restauradores ante nuevas normativas generadas por la pandemia. QR Buffet se posiciona como una solución innovadora que facilita la labor de los restaurantes y el cumplimiento de las exigencias actuales La emprendedora Yisela Escolar hace oficial el lanzamiento de una nueva aplicación destinada a facilitar el trabajo de los restauradores ante nuevas normativas generadas por la pandemia. QR Buffet se posiciona como una solución innovadora que facilita la labor de los restaurantes y el cumplimiento de las exigencias actuales.

La llegada de la COVID-19 y la situación pandémica que se está viviendo a nivel global, ha conllevado una crisis social y económica que la sociedad está viviendo. Aun así, no todos los sectores lo viven del mismo modo, siendo algunos más afectados que otros.

Es el caso del sector de la restauración que, con todas las restricciones impuestas por los gobiernos y entidades de salud, ha tenido que adaptarse y renovarse para poder sacar los negocios a flote. Un ejemplo de ello se encuentra en las cartas que para evitar el contacto han sido sustituidas por los ya conocidos códigos QR.

Sin embargo, todas estas innovaciones y cambios no han sido económica y logísticamente sencillas. Camareros, cocineros y encargados de los establecimientos han tenido que adaptarse y cambiar su manera de trabajar ante estas nuevas metodologías. Es aquí donde surge la necesidad de una solución que facilite esta transición.

QR Buffet: un nuevo modelo de relación entre restaurante y consumidor

Ante la situación actual que se esta viviendo, la emprendedora Yisela Escolar ha encontrado una oportunidad para dar salida QR Buffet.

Esta solución, enfocada en la gestión de las cartas de los restaurantes mediante códigos QR, presenta beneficios tanto para restauradores como para consumidores:

En primer lugar, para los camareros esta solución supone una reducción importante del tiempo que tardan en tomar nota a los clientes.

Por otro lado, para los consumidores, QR Buffet les permite ver el precio final del pedido, una opción muy funcional para grupos de amigos o familias o grupos.

La filosofía de QRBuffet es mezclar e-commerce y tecnología antigua. Cuando el cliente hace pedido de su consumición queda resaltado y él cliente no se pierde en la variedad de toda la carta.

Además de estos beneficios específicos para grupos concretos, la plataforma también ofrece otras ventajas como:

El sistema QR Buffet ofrece la gestión de menús con código QR

Se puede añadir la carta completa y/o diferentes menús: medio día. Festivos, de grupos, de noche. Etc. con precio fijo.

Se puede colocar todos variantes de menú: infantiles, veganos tec. que se prefiere.

El cliente debe escanear código QR con su móvil y ver la cesta de pedido, que posteriormente lee al camarero.

El sistema permite dividir la factura de una mesa a cada comensal o la división que se quiera hacer.

Los clientes extranjeros pueden hacer la traducción automática de la carta a su idioma

Para las comidas se puede añadir fotos de platos para su mejor presentación

Se puede añadir la información adicional como valor energético, plato vegano, gluten etc.

EL restaurante tiene la posibilidad activar y desactivar algunos platos si se han agotado. Darse de alta en QRBuffet es gratis y el restaurante puede gestionar sin ningún coste todas las introducciones de cada uno de sus platos y menús O si lo prefiere puede delegar la gestión al QRBuffet con un coste añadido.

La plataforma anuncia también una oferta de lanzamiento en la que todos los restaurantes que se den de alta hasta 30 de junio les organizan la introducción de la carta de su restaurantes totalmente gractis

Para los interesados, solo es necesario enviar todos los datos, cartas y menús en formato PDF a info@qrbuffet.com con asunto “Oferta30 QR”.

