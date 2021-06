Browart Academy: curso formador oficial en estética avanzada Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de junio de 2021, 14:07 h (CET)

En la oferta laboral, cada vez son más demandados los cursos sobre estética avanzada, micropigmentación, medicina estética y otras técnicas no invasivas. Contar con una buena formación en este ámbito es imprescindible para ofrecer a los clientes un servicio óptimo basado en el buen trato, la última tecnología y los productos de calidad más innovadores.

En este sentido, BrowArt Instituto de Estética Avanzada es una de las escuelas referentes del sector en España. Con seis años de experiencia en el ámbito, este centro de formación dispone de un excelente equipo de profesionales que ofrecen cursos y programas en los cuales los alumnos obtienen certificados internacionales que avalan una educación de calidad.

Cursos con certificación universitaria BrowArt Academy destaca por ofrecer el curso de estética oficial dirigido a profesionales del sector, así como cosmetólogos y médicos estéticos de todo el mundo. Un título que cuenta con el aval de varias universidades reconocidas y de prestigio, donde los alumnos que finalizan su formación en este instituto pueden contar con un certificado internacional. Igualmente, cuentan con profesores especializados y ampliamente instruidos para impartir las diferentes asignaturas, así como también disponen de los programas adaptados para que los alumnos puedan recibir la mejor formación posible.

Dentro de la amplia oferta académica de la escuela, se encuentran también dieciocho másteres oficiales, en cinco idiomas, incluyendo el portugués, ruso, inglés e italiano. Además, cuentan con sedes físicas en nueve países y con una plataforma excelente que les permite impartir los cursos en formato online por todo el mundo.

Titulación de Técnico Auxiliar en Medicina Estética La medicina estética es una profesión muy demandada para trabajar en clínicas especializadas. Este curso se focaliza en estética corporal y facial, así como en aparatología en medicina estética y todo lo relacionado con lo más novedoso en este campo de la medicina. Al finalizar la formación, los alumnos adquieren las competencias necesarias para aplicar múltiples tratamientos, así como para prestar apoyo al médico en tratamientos más elaborados.

No es necesario partir de conocimientos previos en estética corporal y facial para impartir el curso, se empieza desde cero. Esta titulación de técnico auxiliar en medicina estética tiene una duración total de tres meses, ciento ochenta horas de teoría más ciento veinte de prácticas, es decir, los alumnos realizarán ciento veinte horas de prácticas en clínicas y centros médicos autorizados de la mano de profesionales especializados.

Por otra parte, los alumnos cuentan en todo momento con el apoyo de los profesionales y pueden asistir de forma gratuita a los múltiples seminarios y webinars. El asistente de medicina estética tiene varias salidas laborales entre las cuales destacan trabajar en clínicas y centros de medicina estética, centros de estética, hospitales, spa, balnearios, consultas privadas o centros de nutrición, entre otros. Al final del curso los alumnos obtienen el título de técnico auxiliar en medicina estética que los acredita en los conocimientos adquiridos.

