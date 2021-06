Los cursos de blockchain que pueden transformar la carrera profesional: Blockchain School for Management Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de junio de 2021, 14:16 h (CET)

El blockchain es una tecnología que permite hacer intercambios económicos a través de una base de datos parecida a un libro contable distribuido entre diferentes participantes, en la que estos pueden realizar operaciones financieras con el soporte de una copia propia, compartida y segura. El auge de la tecnología blockchain ha logrado dejar a un lado el papel del banco como intermediario para crear una tecnología P2P, un intercambio entre iguales, en el que se comparte la información con todos los integrantes del sistema. Al tratarse de una gestión cada vez más solicitada, han ido apareciendo cursos de blockchain, como los ofrecidos por Blockchain School for Management. Dentro del mundo digital, el sector financiero ha encontrado nuevas formas de hacer intercambios comerciales y transacciones monetarias, algunas de ellas soportadas totalmente por ordenadores e internet, como el blockchain.

La tecnología blockchain, ¿qué es? Pero ¿Qué es la tecnología blockchain exactamente? Hasta ahora, la única forma de transferirle dinero a una persona era a través de la intermediación por parte de los bancos. Blockchain es el mecanismo descentralizado que le da poder a cada uno de los participantes – llamados nodos – para validar las transacciones de ese enorme libro contable.

Una vez es validada la transacción por los usuarios, es aprobada y pasa a formar parte de la cadena, dejando así un registro claro y transparente de la operación. Más adelante pasan a la acción los mineros, quienes a través de cálculos agrupan las transacciones disponibles para formar un nuevo bloque, recibiendo una remuneración por realizar ese servicio.

Actualmente esta tecnología se usa por muchas cosas más aparte del concepto de dinero digital. Se está aplicando para mejorar la transparencia y seguridad en sectores como el energético, supply chain, educación, sanidad, ciberseguridad, legal…

Nuevas propuestas de formación blockchain Hasta el momento, la gestión en blockchain y la minería habían sido de índole empírica, basándose en las experiencias de los usuarios y las actualizaciones constantes de los diversos softwares. Sin embargo, en la actualidad existen nuevas propuestas de formación blockchain vía online dirigidos a las personas interesadas en la tecnología que deseen emprender un proyecto basado en este método innovador. Blockchain Managment, liderado por Blockchain School for Management, rompe los esquemas consolidándose como un postgrado en Blokchain líder en la educación más puntera para este tipo de tecnología.

Los ejes temáticos del Blockchain Managment incluyen contenidos como: la introducción a la tecnología blockchain, la blockchain pública y la permisionada, el mundo de las criptoeconomía y la tokenización y la aplicación del blockchain en diferentes sectores, diseño y planificación de proyectos blockchain y mucho más.

Además del Blockchain Managment, BSM cuenta con una cartera de posgrados para diferentes perfiles: desarrolladores, financieros, abogados… Además pueden hacerse de forma dual a un precio más económico. La formación es totalmente online, utilizando todos los recursos educativos modernos acompañados de un equipo docente con experiencia comprobada en el sector educativo tecnológico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.