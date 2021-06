Kunal Cosmetics ofrece un sérum antiedad de cosmética natural Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de junio de 2021, 16:19 h (CET)

La fabricación de productos de estética ha experimentado un cambio en las fórmulas y métodos utilizados. En la actualidad, es frecuente el uso de elementos naturales que sirven como materia prima para la elaboración de los productos, con el fin de evitar el uso de componentes tóxicos o contaminantes, como son los sintéticos. En este sentido, para muchos fabricantes, la cosmética natural es el camino a seguir para la elaboración de sus productos. Un ejemplo de ello son los productos de Kunal Cosmetics, como el sérum antiedad de cosmética natural.

Características del sérum antiedad intensivo Las líneas de expresión aparecen en el rostro con el paso de los años. Tener una piel tersa y sana requiere la aplicación y el uso frecuente de productos que ayuden a cuidarla, especialmente, a partir de los 35 años.

Kunal Cosmetics ofrece un sérum antiedad intensivo que contribuye a alisar y rellenar las líneas de expresión, a la vez que da firmeza y tensión. El producto contiene los principios activos del ácido hialurónico, ginseng y argireline. Estos ingredientes fomentan la firmeza y devuelven la elasticidad al rostro. También puede ser usado en otras zonas con arrugas, como el cuello o la frente.

En pocas aplicaciones, la piel comienza a lucir mejor porque, además, el sérum posee efectos hidratantes. Por esta razón, es ideal para mujeres de cualquier edad que presenten arrugas o líneas de expresión.

Amplio catálogo de productos Los productos de esta marca española han sido recibidos con especial satisfacción por las clientas, quienes valoran la calidad y variedad en el catálogo disponible.

Otra gama de productos de la cual la empresa es especialista son los esmaltes. La línea de esmaltes para uñas ofrece excelentes características que van desde su presentación en envases cómodos de manejar, hasta la calidad propia de las pinturas. El producto respeta la conformación natural de la uña y no la agrede, por lo que siempre se mantiene saludable.

Los colores son variados e incluyen los más vendidos a nivel mundial, hecho que es posible gracias a la atención que, de forma permanente, presta el equipo de gerentes a las tendencias del momento.

Los esmaltes Kunal Cosmetics tienen 10 elementos tóxicos menos que la mayoría de los que se encuentran a la venta en el mercado nacional. Esta es una de las garantías de que, al usarlos, la uña no sufre daños.

Los promotores de esta experiencia cosmética son el matrimonio formado por Cristina y Javier, quienes iniciaron su proyecto en 2019. La empresa no se ha detenido desde entonces, a pesar de los efectos de la pandemia. Es decir, son un ejemplo de que la dedicación rinde frutos y que la calidad es garantía de éxito.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.