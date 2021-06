FITstore lanza las primeras obleas de avena en España Emprendedores de Hoy

Desde la aparición de las dietas, sobre todo aquellas para adelgazar o mejorar el rendimiento físico, estas se han basado en prohibir una gran cantidad de productos para poder garantizar los resultados del régimen. Por este motivo, se han popularizado las dietas aburridas basadas en alimentos muy básicos y, sobre todo, sin incluir snacks ni dulces. Es por ello que algunas de las compañías de nutrición más novedosas han incorporado una serie de productos sanos que los sustituyan. Entre ellos se encuentran las obleas, un snack totalmente saludable. Una de las más reconocidas es FITstore, que cuenta con uno de los catálogos de alimentación saludable más variados del mercado nutricional.

El estereotipo de dieta aburrida fomentada por la sociedad a lo largo del último siglo ha hecho que muchas personas vean el paso hacia una alimentación sana como un proceso demasiado complejo. Por este motivo, son muchos los usuarios que no empiezan el régimen o que, en caso de hacerlo, lo abandonan. Para reducir ese porcentaje de abandono y ofrecer una visión mucho más agradable de la alimentación saludable, FITstore ha presentado un nuevo snack totalmente libre de azúcares y muy bajo en grasas.

Las obleas de avena se diferencian del resto de productos similares en que su composición se utiliza como su nombre indica avena. Un cereal muy utilizado por las virtudes y las características que posee a nivel saludable. Se trata de un producto muy versátil y útil para picotear entre horas o bien para usar como base de recetas o untar en otros alimentos de FITstore como los Fitspreads.

La tendencia que ha llegado para quedarse El fit food gana cada vez más adeptos, de todas las edades y sin distinción de sexo. Este sector no se centra en una dieta puntual, sino que basa su oferta de productos de alimentación en un estilo de vida. EnFITstore se ofrece una amplia gama con más de 1.000 referencias de suplementos de diversas marcas, las más reconocidas a nivel nacional e internacional. El objetivo es ayudar a toda persona, deportista o no, a mantener su estricto estilo de vida saludable sin hacer sacrificios, a través de una gama de alimentación sana y placentera al mismo tiempo. Los productos que se encuentran en la sección de fit food permitirán que nadie se sienta culpable al darse un placer goloso.

Y es que una de las claves para que una dieta o régimen alimenticio estricto no fracase es que sea llevadero en el tiempo y permitir esa “sustentabilidad” de la disciplina es el objetivo de los snacks saludables, que aportan sabor y textura sin agregar calorías innecesarias.

