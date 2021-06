¿Qué es un Hacker? por Hackrocks Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de junio de 2021, 11:00 h (CET) Cada día aumenta la importancia de contar con profesionales formados en ciberseguridad como los hackers. Su principal labor consiste en saber detectar, antes que los ciberdelincuentes, posibles errores de seguridad y corregirlos como acción de prevención. Ellos son los que se encargan de la seguridad relacionada con la informática. Vivimos en la era digital y es tiempo no solo de comunicarse a través de Internet, sino de que gran parte de la vida dependan de este, como es el caso de conexiones, cuestiones laborales, información o ficheros. Allí están todos los datos, allí se multiplican, se conservan y se conectan con otros.

Ah, ¿pero los hackers “son los buenos”? es la pregunta. Toda la vida hemos oído hablar de hackers como piratas capaces de robar o secuestrar información a cambio de dinero. Pero no es así. Hacker es quien sabe y conoce los fallos que hay en la seguridad de un sistema informático. Es quien puede proteger de los ataques de los ciberdelincuentes. Y para eso hace falta formación. Por eso, y por la dificultad de encontrar especialistas en ciberseguridad nace la plataforma Hackrocks.

El universo de los hackers. La importancia la prevención Enrique Serrano, CEO de hackrocks, ofrece a través de su empresa formación en ciberseguridad con prácticas reales creadas por hackers. El equipo de contenido de hackrocks es quien se encarga de elaborar estos retos, laboratorios e itinerarios de aprendizaje donde los usuarios pueden aprender paso a paso, guiados de su mano, liderados por un gran experto en criptografía.

Porque sin lugar a dudas la prevención es la mejor acción en Ciberseguridad: buscando con antelación los posibles huecos en los que se puedan colar los ataques de hacking es como se podrán evitar. Y la prevención, en este caso como en muchos otros relacionados con la seguridad, se basa en la formación. Formación de equipos, estudio de posibles situaciones, práctica real en situaciones probables de ataque, ataque a sistemas mal defendidos para aprender a encontrar brecha… todo esto y mucho más es lo que ofrece la formación online en Ciberseguridad de Hackrocks.

