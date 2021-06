Outsourcing por MyTaskPanel Consulting Emprendedores de Hoy

MyTaskPanel Consulting es una compañía de servicios de desarrollo de software a medida y outsourcing temporal de profesionales de IT. Outsourcing es el término que se utiliza para referirse a la subcontratación de servicios de una empresa, con el fin de disminuir la carga de trabajo para mejorar el alcance y la productividad del negocio. La compañía brinda especialistas de calidad, ofreciendo a los clientes la posibilidad de ocuparse de las responsabilidades más estratégicas del negocio. El usuario solo paga las horas trabajadas, ya que los profesionales de MyTaskPanel Consulting completan a diario un reporte de horas y realizan su trabajo de manera remota.

Outsourcing por MyTaskPanel Consulting Con oficina central en Valencia (España) y factory en Latinoamérica, esta consultora trabaja en equipo para solucionar los problemas a los que se enfrentan las empresas de tecnología.

Contratar los servicios de outsourcing asegurará al cliente numerosos beneficios. Dispondrá de uno o varios profesionales más capacitados para ejecutar las tareas, podrá centrarse en la actividad principal de su negocio, pagará únicamente por el servicio recibido, reducirá gastos y ahorrará tiempo y esfuerzo al no requerir de una etapa inicial de capacitación.

MyTaskPanel Consulting cuenta con una oferta de especialistas bastante amplia, que abarca diferentes áreas de las tecnologías de la información. Entre los perfiles más demandados: project manager, back end developer (Node.js, Php, Python, .Net, Ruby y otros), front end developer (React.js, Angular, Vue.js, Ember.js y otros), mobile developer (Android e IOS), full stack developer y SRE – devops.

Servicio personalizado MyTaskPanel Consulting propone soluciones a medida para cada empresa. No exige mínimos de contratación ni permanencia, y ofrece la asignación de un project manager que se encarga de controlar el desempeño de los profesionales contratados.

MyTaskPanel Consulting presenta dos modalidades de contratación: Time & Material (el modelo clásico) y Agile Squad (equipo multidisciplinario formado por los perfiles necesarios para realizar el trabajo). Este método contribuye a una optimización de los tiempos de entrega y calidad, que favorece el desarrollo organizacional.

Los servicios de outsourcing ayudan a una mejora en el rendimiento global de la empresa, brindando apoyo a consultoras, startups y compañías con gran base tecnológica. Así, empresas como MyTaskPanel Consulting cuentan con personal adecuado y tecnología especializada, que permiten reducir el margen de error.

