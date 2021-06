Juan Benítez, experto en marketing digital: ¿Qué estrategias son más recomendadas para captar nuevos clientes con herramientas digitales? Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de junio de 2021, 14:00 h (CET)

Para poder captar nuevos clientes, una empresa debe definir su público objetivo para idear la estrategia adecuada. Si se conoce su ubicación, sexo, edad, clase social, hábitos de consumo, poder adquisitivo y nivel de educación, será fácil establecer los objetivos generales y específicos del plan de acción a utilizar para atraerlos.

En los últimos años, con el avance constante de la digitalización en todos los ámbitos, el marketing digital se ha convertido en una de las herramientas más eficientes y empleadas por las empresas a la hora de conseguir nuevos clientes y aumentar los ingresos por ventas.

Juan Benítez, experto en el sector del marketing digital que cuenta con más de 20 años de experiencia realizando consultorías en diversas áreas de la comunicación, es uno de los grandes referentes del sector. Todas aquellas empresas que estén interesadas en contratar servicios de marketing como SEM, SEO o redes sociales tienen en la figura de Juan Benítez una opción de éxito asegurado.

Herramientas digitales más recomendadas para captar nuevos clientes Actualmente, dos de las técnicas más utilizadas en el ámbito del marketing digital son el SEO (Search Engine Optimization) y el SEM (Search Engine Marketing), sin las cuales las empresas hoy en día no pueden competir.

El SEO hace referencia a la manera en que un sitio web idea diferentes estrategias para dar a conocer sus contenidos y posicionarlos lo más arriba posible en los motores de búsqueda. El SEO es una de las técnicas más orgánicas y naturales a la hora de posicionar una página.

Por otra parte, el SEM es la manera directa para monetizar en internet. Es el conjunto de herramientas y estrategias que emplean las compañías para optimizar la visibilidad de las páginas web en los motores de búsqueda. Cuantos más clics reciba un anuncio o publicidad, mayor interacción consigue la página web y, como consecuencia, el posicionamiento en resultados de búsqueda será más elevado.

Las redes sociales son otra de las herramientas de marketing digital que actualmente está teniendo mayor éxito. Se podría decir que una empresa que no tenga presencia en redes sociales prácticamente no existirá para el público.

Las herramientas mencionadas anteriormente, sumadas a una larga lista de otras herramientas, resultan imprescindibles hoy en día para las empresas que quieran atraer nuevos clientes y aumentar el número de ventas. El experto en comunicación y marketing digital Juan Benítez puede ofrecer asesoramiento en cada una de ellas, además de dirigir de manera plena proyectos de comunicación y marketing.

Más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación avalan el trabajo del profesional Juan Benítez El experto en marketing digital Juan Benítez lleva vinculado a comunicación desde hace más de 20 años, habiéndose dedicado a la consultoría de comunicación para grandes cuentas y eventos desde hace más de 10 años. Actualmente, el profesional ocupa el puesto de Director de Marketing y Comunicación en The Salmon Factor, una plataforma que basa su actividad en pilares como el conocimiento, la innovación y la inspiración. En The Salmon Factor, Juan Benítez desarrolla proyectos de marketing y comunicación en innovación (áreas de las que es responsable), además de asumir tareas como la asesoría estratégica enfocada al entorno online, teniendo también en cuenta el entorno offline. Juan Benítez es experto en el desarrollo de planes de comunicación interna y externa, RRPP y protocolo, y en estrategia social media.

La trayectoria profesional de Juan Benítez no está únicamente avalada por los más de 20 años que lleva trabajando en el sector de la comunicación, sino que además cuenta con distinciones como los III Premios Blogosur, en los que se premió la buena función que tiene el blog personal del periodista. Benítez también es reconocido por ser autor de algunas publicaciones, como por ejemplo el Libro de Conclusiones del I Congreso Andaluz de Periodismo.

