Las mejores cerraduras wifi inteligentes, por Cerrajeros en Fuenlabrada Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 16:48 h (CET) Cerraduras inteligentes con WiFi y Bluetooth: el smartphone es la clave. Las cerraduras inteligentes con WiFi y Bluetooth son un tipo de cerradura que se puede controlar a través de un smartphone y que se está extendiendo poco a poco en España y fuera del sector turístico Sin embargo, primero puede resultar útil profundizar en el tema, con una visión general de las ventajas e inconvenientes y una breve explicación de su funcionamiento explicado por Cerrajeros en Parla

¿Qué son las cerraduras inteligentes?

Las cerraduras inteligentes o smart locks son cerraduras electrónicas que no requieren el uso de llaves. Los más modernos, que aquí se definen como realmente inteligentes, pueden ser controlados por una aplicación de smartphone.

Con un smartphone y la aplicación se puede abrir o cerrar la cerradura inteligente.

Cerraduras inteligentes: el smartphone es la llave

Las cerraduras inteligentes pueden ser controladas por teléfonos inteligentes gracias a la tecnología incorporada en estos productos y a su conectividad.

Pueden ser cerraduras Wifi, es decir, que pueden conectarse al Wifi de una casa y permitir gestionar el funcionamiento a distancia. O cerraduras Bluetooth, es decir, que utilizan la tecnología Bluetooth para comunicarse y recibir información de la aplicación del teléfono cuando está cerca de la misma cerradura.

Además, estos dispositivos pueden estar equipados con ambos tipos de conectividad. Aunque es posible que se necesite un puente junto a la cerradura real para la conectividad WiFi.

¿Para qué sirven las cerraduras inteligentes?

En pocas palabras, permiten desbloquear o bloquear el acceso a una casa, tienda o cualquier local que se utilice de forma más inmediata, sin necesidad de utilizar llaves.

Incluso sin que se estés físicamente presente, dando acceso a otras personas.

Dependiendo del tipo de producto, se podrá abrir o cerrar una puerta (blindada o no) con un toque en la app, así como establecer permisos de acceso temporales para otros usuarios y cambiarlos en cualquier momento, por ejemplo, garantiza la seguridad si se ha adquirido un nuevo domicilio.

Las ventajas

Olvidar o perder las llaves de casa puede arruinar el día y, a veces, obligar a hacer nuevos gastos. En el primer caso, se tendrá que esperar que haya alguien en casa o que alguien tenga una copia. Y si no hay nadie, actuar llamando a un profesional.

En el segundo caso, aún peor, se tendrá que cambiar la cerradura por razones de seguridad, comprar una nueva y quizás llamar a un técnico para que la instale.

Por no hablar de cuando hay que realizar copias de las llaves cada vez que se quiera asegurar el acceso a casa a los seres queridos.

Las cerraduras inteligentes eliminan por completo este problema y facilitan la apertura de las puertas.

Ya no es necesario buscar las llaves en el bolso o la mochila durante horas, ni llevarlas encima cuando se sale o se va a correr, así como tampoco hay que pelearse con las viejas cerraduras haciendo movimientos extraños para abrirlas.

Se podrá acceder a las instalaciones a través de los códigos específicos que se elijan, o a través de la aplicación en un smartphone.

La solución ideal para familias, casas de vacaciones y pequeñas empresas

La cerradura inteligente es, sin duda, una solución muy beneficiosa no sólo para el uso individual y familiar, sino también si se necesita proporcionar acceso temporal a determinadas personas de forma segura (alquileres de corta y media duración como Airbnb, casas de vacaciones, vecinos, empresas de limpieza, porteros, mensajeros, etc.).

Incluso si se tiene una tienda, un local comercial o un estudio, es una gran inversión para evitar contratiempos o facilitar el acceso a los empleados.

Mando a distancia, adiós llaves

¿Cuántas veces se tiene que volver del trabajo, del bar, del gimnasio o de donde sea porque un familiar o compañero de piso no tiene llaves?

¿O cuántas veces se tiene que volver para comprobar que se ha cerrado la puerta de casa?

El control remoto permite comprobar el estado de la puerta y abrirla o cerrarla con el smartphone, desde cualquier parte del mundo.

Los contras

Las ventajas que ofrecen las cerraduras inteligentes, al igual que otras tecnologías inteligentes, son innegables.

Desgraciadamente, a los (muchos) pros, hay que añadir algunos contras. Al tratarse de un producto de base tecnológica, cualquier problema con el software de la cerradura o la imposibilidad de utilizar el smartphone para abrir la puerta (batería baja o problemas en general), puede provocar sorpresas desagradables.

Sin embargo, las ventajas de utilizar cerraduras inteligentes en el día a día superan con creces los riesgos ocasionales que suponen.

Para hacer frente a estos inconvenientes, los fabricantes se esfuerzan constantemente por ofrecer actualizaciones de software y funciones adicionales útiles.

Cerraduras inteligentes con WiFi: un elemento de un ecosistema más amplio

Como productos conectados, las cerraduras inteligentes podrán conectarse e interactuar con otros productos inteligentes del hogar. La domótica es la mejor solución de seguridad.

No sólo en el ámbito de la seguridad (videoporteros WiFi, cámaras de videovigilancia WiFi, kits de cámaras inalámbricas, sensores de movimiento, detectores de monóxido de carbono y humo, sistemas de alarma antirrobo inalámbricos), sino también con dispositivos que controlan otros aspectos del hogar (iluminación, climatización, etc.).

Y eso no es todo, se pueden controlar las cerraduras inteligentes con la voz gracias a los altavoces inteligentes, como Google Home o Amazon Echo. Y, de nuevo, con la voz se puede hacer que se realicen varias acciones simultáneamente, por ejemplo, apagar la luz y cerrar las cerraduras con sólo decir “buenas noches”.

Un hogar totalmente conectado es todavía una visión un poco lejana en España, en comparación con mercados más maduros como el de Estados Unidos, pero es cada vez más una realidad.

Cómo elegir cerraduras WiFi y Bluetooth

Aunque en Internet se pueden encontrar muchas marcas de calidad y superventas en el Reino Unido o Estados Unidos (Schlage Sense, August y Kwikset), es recomendable adquirir marcas que tengan una mínima presencia en España, sobre todo para recibir asistencia en caso de problemas.

Partiendo de la base de que la seguridad es, sin duda, uno de los campos para los que es fundamental optar por productos de calidad, así como por marcas que puedan proporcionar soporte. Por lo tanto, no es aconsejable buscar soluciones baratas.

Afortunadamente, los sistemas de cierre tecnológicamente más avanzados y fiables son cada vez más accesibles que en el pasado y requieren cada vez menos mano de obra de los profesionales.

El coste es sólo una barrera inicial, que se olvidará a medida que se aprovechen las ventajas de estas tecnologías.

¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de comprar?

Entre los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una cerradura inteligente, uno importante es el relativo a su compatibilidad con la puerta en la que se quiere instalar, por ejemplo, si se necesitas una cerradura inteligente para puertas de seguridad, hay que asegurarse de que es compatible con el tipo de puerta y cilindro.

Algunas cerraduras podrán adaptarse a la cerradura y el cilindro existentes, mientras que otras tendrán su propio cilindro para instalarse y, por lo tanto, suelen requerir la intervención de un técnico.

Además, conocer el tipo de conectividad (Bluetooth, Wifi o ambas) y la funcionalidad que ofrece (desbloqueo automático cerca de la puerta, permisos temporales, etc.) puede ayudar elegir el producto adecuado a cada necesidad.

