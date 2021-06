Llega a España la primera herramienta de imagen no invasiva para la detección del cáncer en perros y gatos Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 14:23 h (CET) El aparato se comercializa bajo el nombre de HTVet tiene una alta fiabilidad y se probará el piloto a nivel europeo en España, en tres clínicas MiVet de Madrid, Barcelona y Valencia. Actualmente, solo es posible detectar el cáncer a través de una biopsia o aspiración con aguja fina, métodos caros y dolorosos para el animal. Esta tecnología permite que con una sola visita al veterinario haya un diagnóstico completo y puede salvar la vida de millones de mascotas gracias a la detección temprana del cáncer Las mascotas son un miembro más de la familia y, por eso, su cuidado y bienestar es muy importante. Entre las dolencias que sufren, el cáncer es cada vez más común, resultando mortal en un alto porcentaje de casos. En concreto, según datos de la Veterinary Cancer Society, esta enfermedad es la principal causa de muerte en el 47% de los perros y el 32% de los gatos.

En la actualidad, solo es posible detectar el cáncer a través de una biopsia o aspiración con aguja fina -ambos, métodos caros, invasivos y dolorosos para el animal que implican una larga espera para su análisis-. Sin embargo, cada vez son más las empresas que centran sus esfuerzos en desarrollar tecnologías que ayuden a mejorar el bienestar de los animales. Con ese objetivo, HT BioImaging ha lanzado HTVet, la primera herramienta de imagen no invasiva para la detección del cáncer en perros y gatos, que acaba de llegar a España.

“La detección de bultos o protuberancias es una tarea común en una clínica veterinaria. El proceso invasivo por el que tienen que pasar los animales para su clasificación hace que, en muchas ocasiones, estas pruebas se retrasen, lo puede suponer una detección tardía del cáncer. Esto es precisamente lo que ha llevado a la compañía a desarrollar un sistema de detección temprana con resultados inmediatos que no genere daño al animal”, asegura Shani Toledano, CEO de HT BioImaging.

El escáner se probará por primera vez en Europa en tres clínicas veterinarias de MiVet en España: Madrid, Barcelona y Valencia. Como prueba piloto, se realizarán durante varias semanas ensayos para establecer comparativas entre los resultados que ofrece la tradicional biopsia frente a este método totalmente indoloro y no invasivo para el animal. Y es que, según los resultados obtenidos en países donde ya se ha probado HTVet –Estados Unidos e Israel–, esta tecnología disruptiva tiene una alta fiabilidad.

“En MiVet apostamos por un equipo de profesionales que disfrutan de su trabajo e invertimos en tecnología para que puedan desarrollar sus capacidades para mejorar así el servicio que ofrecemos a las mascotas. Esto es precisamente lo que nos ha llevado a cerrar este acuerdo extraordinario con HT Bioimaging, una colaboración que creemos que tendrá una alta probabilidad de éxito”, asegura Javier Arias, CEO de MiVet.

Su funcionamiento está basado en la Heat Diffusion Imaging (HDI), que reconoce las células cancerosas por sus exclusivas propiedades térmicas. Esta novedosa tecnología, patentada por HT BioImaging, permite la detección temprana del cáncer y la clasificación de masas sospechosas de forma no invasiva y en tiempo real en la clínica veterinaria. Para ello, el dispositivo manda una onda de calor al tejido del animal sin producirle ningún daño y mide la difusión del calor. La señal que transmite se analiza automáticamente por ordenador con un algoritmo avanzado de visión para identificar cualquier anomalía, resaltando, clasificando y localizando el tejido patológico.

“HTVet permite que, con una sola visita al veterinario, haya un diagnóstico completo para comenzar el tratamiento lo antes posible. El objetivo final es salvar la vida de millones de mascotas gracias a la detección temprana”, concluye la CEO de HT BioImaging. “Estamos trabajando para que este avance, totalmente beneficioso para los animales, pueda trasladarse también a la medicina humana, una vez pase todas las regulaciones y fases de prueba oportunas para su uso”, concluye.

