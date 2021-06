Kosner apuesta por un aire limpio y puro con su innovadora Tecnología Air Pure Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 14:11 h (CET) La marca incorpora en todos sus modelos un innovador conjunto de filtros y soluciones para garantizar estancias libres de virus, bacterias y gérmenes La nueva situación provocada por la pandemia del coronavirus ha propiciado que el consumidor valore, no solo el confort, la comodidad o la eficiencia de un equipo de aire acondicionado, sino también su capacidad para garantizar un aire limpio y puro.

Los equipos que existen en el mercado incorporan desde hace tiempo sistemas y filtros específicos que ayudan a disfrutar de un aire de más calidad, pero la nueva realidad obliga a seguir innovando para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En este contexto, la marca Kosner, una de las más valoradas entre los instaladores y que solo distribuye sus equipos a través del canal profesional, incorpora en todos sus productos la Tecnología Aire Pure, que garantiza un aire más saludable y, por tanto, más seguro ante la amenaza de virus y bacterias.

Gracias a esta nueva tecnología, todos los productos de la gama Kosner incorporan distintos sistemas de filtrado que, adaptados a las diferentes características, usos y ámbitos de aplicación de cada equipo, garantizan siempre el aire más puro y sano.

Entre los diferentes sistemas y soluciones que incorpora la Tecnología Air Pure se encuentran los siguientes:

Filtro Ion/Plata

Este filtro dispone de un recubrimiento de de iones de plata que tienen un efecto bactericida y que son capaces de eliminar la mayoría de las bacterias y virus presentes en el aire. Además, previene la formación de mohos y hon­gos, para evitar malos olores en la estancia. De esta forma, se consigue un aumento en la calidad del aire respirado y, por tanto, un impacto directo sobre la salud.

Filtro fotocatalítico

A diferencia de otros productos, estos filtros son capaces de destruir la contaminación del aire gracias al proceso fotocatalítico, que consigue descomponer las partículas que lo atraviesan. Contribuye, por tanto, a la retención de partículas de polvo, polen y ácaros, lo que resulta también muy útil para personas que sufran algún tipo de alergia, proporcionando a la estancia un aire limpio y sano.

Generador de iones

Este novedoso dispositivo cumple la principal función de purificar el aire y tiene la capacidad de eliminar los virus y bacterias existentes. Se trata de un ionizador de partículas que descompone las moléculas de agua (H2O) presentes en el ambiente (humedad del aire), creando un flujo de iones de hidrógeno y oxígeno.

Los agentes patógenos (virus, bacterias, etc.) se ven rodeados por estos grupos de moléculas, que se encargan de eliminar los átomos de hidrógeno que el virus necesita para sobrevivir. De esta forma quedan destruidos y se produce agua como consecuencia de la reacción.

Filtro bio

Gracias a este filtro, el 99% de las partículas de polvo quedan atrapadas y más del 95% de las bacterias quedan destruidas, gracias a su enzima biológica que disuelve la pared celular del germen.

Filtro catalizador activo

El filtro catalizador en frío atrapa y elimina eficazmente los formaldehídos (productos químicos usados para la fabricación de ropa, plásticos, etc.) y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), así como gases y olores nocivos. El filtro está compuesto por poliuretano, que retiene los compuestos orgánicos volátiles, un catalizador con una alta capacidad desinfectante y fibra que capta polvo, polen, mohos y humos.

Filtro Hepa 13

Es un filtro de muy alta eficiencia y según la normativa EN1822 atrapa más del 99,95% de partículas con un tamaño de hasta 0,3 micras, eliminando virus, alérgenos, bacterias, ácaros, esporas, polen y partículas en suspensión.

Al margen de los filtros y el generador de iones, los equipos de aire acondicionado domésticos Kosner ofrecen otras ventajas que contribuyen a la purificación del aire, como la función de secado de la batería, que hace que una vez se detiene el equipo no se genere humedad en el interior y se evite la supervivencia de virus o microorganismos, o la utilización de materiales como el cobre o el aluminio, que son las superficies metálicas sobre las que menos tiempo sobreviven los virus.

Todos los equipos de la marca Kosner se distribuyen en exclusiva en el canal profesional en centros del Grupo Saltoki.

