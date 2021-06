Grupos Bravo: Una energía con futuro, el mercado de los generadores eléctricos crecerá un 6% anual entre 2021 y 2024 Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 12:43 h (CET) La reactivación urbanística y la elevada dependencia energética en sectores comerciales y sanitarios serán factores determinantes en la creciente demanda de generadores energéticos, una solución que ha ganado enteros durante la pandemia El mercado de los generadores eléctricos experimentará una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 6% entre 2021 y 2024. Por su elevada autonomía, versatilidad y funcionamiento fiable, este equipamiento se ha hecho indispensable durante la crisis sanitaria, especialmente en "varios sectores que requieren una fuente de energía alternativa para llevar a cabo sus actividades normales, ya sea por falta de suministro en la red o bien por un fallo", según explican desde Grupos Bravo, especialista en la venta y mantenimiento de generadores eléctricos y grupos electrógenos.

En concreto, la facturación de este mercado ascenderá hasta los 7464,63 millones de dólares (6.685,50 millones de euros al cambio actual) durante este periodo, de acuerdo al estudio 'Global Electric Generators Market 2020-2024' publicado en Industry Research. Este análisis holístico pone la lupa sobre los principales impulsores y tendencias que están contribuyendo al auge de los generadores eléctricos.

Las necesidades del usuario final, el veloz desarrollo urbanístico y la demanda existente en sectores con dependencia de energías autónomas (el de la construcción, por ejemplo) están detrás de este crecimiento, que también encuentra justificación en los avances tecnológicos de marcas como Tecnoplus, Hyundai, Pramac, ITC Power o Genergy, disponibles en Grupos Bravo.

Generadores eléctricos y sectores con dependencia energética: un 'matrimonio' forzado en tiempos de coronavirus

Pero la crisis del coronavirus también ha presionado a los sectores públicos y privados para adoptar medidas de urgencia en relación con la continuidad del suministro eléctrico. Porque los apagones, los cortes de luz o las pérdidas de intensidad puede ser una molestia para comercios y edificios administrativos, pero en hospitales y centros de salud causan un perjuicio superior, medible en vidas humanas.

"La mayoría de negocios, colegios e industrias cuentan con generadores eléctricos que tienen como objetivo proporcionar energía eléctrica de emergencia. Este tipo de tecnología adquiere más importancia en establecimientos que ofrecen servicios de salud, como los hospitales, en los que un apagón eléctrico podría poner en peligro la vida de muchas personas si no existiera generador de emergencia", recalcan desde la empresa Grupos Bravo.

Además, España es un país de 764 hospitales públicos y privados, y el gasto eléctrico del mantenimiento de una sola gama (20 a 60 mil kWh) excede al de un domicilio entero. Es fácil imaginar, pues, los elevados recursos energéticos requeridos en la iluminación y climatización de pasillos y áreas comunes, el funcionamiento ascensores y escaleras mecánicas y un amplio espectro de equipamiento médico (esterilizadores, respiradores, mesas quirúrgicas).

Pero la indispensabilidad de los generadores eléctricos trasciende el ámbito de los centros sanitarios. "Un ejemplo lo encontramos en la construcción, ya que en la mayoría de sitios donde se comienza a edificar, no se cuenta aún con la red necesaria para abastecer la maquinaria de obra, por lo que son un elemento indispensable en este sector", señalan los profesionales de Grupos Bravo.

Esta empresa madrileña, poseedora de más de 900 generadores eléctricos en stock, recomienda determinar la potencia deseada antes de adquirir cualquier unidad. "La suma sin excepción de todos los receptores que se prevé conectar simultáneamente, determina la potencia del generador", dado que "su comportamiento durante el arranque para aquellos que incorporan motor, nos dará una aproximación muy precisa", aseguran.

Grupos Bravo también aconseja prestar atención a la tipología del motor en función de su combustible: "Los que tienen motor a gasolina son los generadores más económicos y fáciles de usar. [...] Los diésel tienen una vida útil mayor, presentan un menor consumo de combustible y suelen ser los apropiados en el ámbito industrial, mientras que los de gas permiten un ahorro en el coste del combustible en precios actuales de hasta un 40% respecto a generadores a gasolina", puntualizan.

Acerca de Grupos Bravo

Grupos Bravo es una empresa madrileña especializada en la venta, instalación y mantenimiento de generadores eléctricos y grupos electrógenos. 30 años de experiencia y una amplia cartera de clientes avalan a Grupos Bravo como un referente indiscutible de su sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.