Ronda inicia un proyecto para cardioproteger el municipio Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 12:51 h (CET) El Rotary Club Ronda-Serranía ha adquirido y puesto al servicio de la ciudadanía un Desfibrilador DOC de B+SAFE (Grupo ALMAS INDUSTRIES) que se instalará en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Con esta iniciativa, el Rotary Club Ronda-Serranía da el primer paso para que Ronda sea considerada una Ciudad CARDIOPROTEGIDA La entrega del desfibrilador se realizó en un acto celebrado en el Parador de Ronda al que asistió por parte de Rotary internacional D. Ricardo J. Molina, Gobernador rotario del distrito 2203, Dña. Begoña Chacón Directora de Rotary Ronda, el Concejal de Salud de Ronda, D. Ricardo de la Calle y el Delegado de Andalucía Oriental, D. Francisco Muñoz.

Patentado por B+SAFE, el Desfibrilador DOC es uno de los más avanzados del mercado. Es un desfibrilador semiautomático con conexión 24h, que integra en el propio desfibrilador servicio de telecontrol, llamada directa al 112 y geolocalización del equipo. Además, ofrece un servicio integral con formación inicial homologada y servicio y mantenimiento 'full service' que incluye instalación, cambios de consumibles, revisiones, etc. Su instalación va a acompañada de la formación de los equipos asociados, en este caso del ayuntamiento, tanto en el uso del equipo como en técnicas de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y Soporte Vital básico (SVB).

Rotary Club

Rotary es una red mundial compuesta de 1.200.000 personas que colaboran con sus comunidades y promueven un cambio social orientado al progreso. Creado hace más de 110 años, el Rotary Club agrupa a 35.000 clubes locales que abordan los problemas más acuciantes que afectan a la humanidad, promoviendo la paz, combatiendo enfermedades, facilitando acceso al agua potable, fomentando buenos hábitos de higiene, protegiendo a las familias, promoviendo la educación y el desarrollo de las economías locales.

Cardioprotección en cifras

En España ocurren más de 30.000 muertes súbitas al año, unas 100 por día, 1 cada 15 minutos. Sin embargo, la cardioprotección en España sigue siendo una asignatura pendiente. Así, frente a otros países como Japón, que tiene instalados más de 30 DESAs por 10.000 habitantes, Países Nórdicos (18), Francia, Inglaterra, Holanda o Alemania en torno a 13, en España apenas se llega a 4 por cada 10.000 habitantes.

Otro tanto ocurre con la formación en técnicas de RCP y SVA. En Japón más del 90% de sus ciudadanos deben utilizarlas, en Dinamarca y Suecia es obligatoria su enseñanza a escolares (primaria, secundaria y bachillerato) y universitarios, y también para obtener el carné de conducir... En España, la formación en RPC y SVA no llega al 20 %.

Ante un accidente cardiaco, la reanimación debe empezarse de inmediato ya que cada minuto que pasa las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% y al cabo de 10 minutos estas posibilidades son mínimas.

En Andalucía se producen 6.200 muertes inesperadas al año, 17 fallecimientos al día. Las posibilidades de sobrevivir a una parada cardiaca secundaria a una arritmia ventricular, fuera de los hospitales, oscila entre el 5 y el 10%. Actualmente, en la provincia de Málaga hay seis municipios protegidos con DOC: Málaga Ciudad, Antequera, Jimera de Líbar, Montejaque, Ronda y Cuevas de San Marcos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.