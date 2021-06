Farmacia Market, contra la alopecia: hasta un 50% de descuentos en su gama de productos anticaída

El 42,6% de la población sufre calvicie en España, el segundo país del mundo con mayor incidencia de caída capilar. Más allá de los patrones hereditarios, "el uso de acondicionadores inadecuados, los tintes, las planchas, el mal cuidado o los cambios climáticos" repercuten en la salud capilar, según Farmacia Market Farmacia Market, líder en el mercado de la parafarmacia online, ha lanzado descuentos en su catálogo de productos anticaída y para el cuidado capilar, cerca de 500 referencias de las principales marcas que rebajarán su precio por tiempo limitado. Con esta iniciativa, la empresa leonesa espera mejorar la asequibilidad de su oferta en un momento crítico para la economía española.

En concreto, los descuentos ascenderán al 10%, 20%, 30% y hasta el 50% del precio final de 461 productos para el cuidado del cabello, afectando en especial a champús, champús, geles, complementos alimenticios y comprimidos anticaída, pertenecientes a fabricantes de prestigio como Eucerin, Johnsons Baby, Just For Men, La Roche Posay, Nature's Bounty, Vital Plus, Drasanvi o Rueda Farma.

La demanda de estos productos de Farmacia Market ha aumentado en los últimos años, debido a la creciente conciencia del consumidor español acerca de este problema capilar. Y es que el 42,6% de la población sufre de alopecia, siendo la segunda del mundo con mayor incidencia de esta anomalía, sólo por detrás de checos (42,79%) y por delante de alemanes (41,2%), franceses (39,24%) y británicos (39,23%), según un estudio de Aderans publicado por Tripadvisor.

Además, la caída capilar y otras alteraciones son fuente de preocupaciones para el español medio. Una encuesta de la clínica Svenson reveló que el 60,6% de los encuestados se siente intranquilo por este problema, mientras que una tercera parte (39,7%) percibe como menos saludables a las personas con alopecia y otras afecciones del cabello y un 35% de ellos confiesa sentirse mayores en edad.

Anticaída: más que una 'poción milagrosa', un producto avalado por la Ciencia

Los productos anticaída han perdido la etiqueta de 'poción milagrosa' para granjearse el reconocimiento de consumidores y especialistas. Desde Farmacia Market explican que estos tratamientos "se caracterizan por incluir en su formulación gran cantidad de vitaminas e ingredientes activos que colaboran con el organismo en el reforzamiento del ciclo del cuero cabelludo, originando que el pelo tenga una apariencia más abundante y saludable".

Esta parafarmacia online fundada en 2010 señala que «el estrés, las dietas desequilibradas o los productos dañinos» son responsables de irregularidades en las fases de crecimiento capilar, es decir, los ciclos anágeno, catágeno y telógeno. "Estos tratamientos también favorecen el aumento de la cantidad del cabello que se originan en la fase anágena y disminuye los de la fase telógena, con la finalidad de mejorar el crecimiento del pelo para de esta manera retrasar la pérdida", aclaran sus farmacéuticos.

No obstante, recomiendan "seguir las instrucciones del tratamiento que se realice, mientras se acompaña con una dieta saludable y equilibrada, evitando todos aquellos hábitos poco saludables que pueden generar la pérdida de cabello", así como extremar la precaución con "el uso de acondicionadores inadecuados, los tintes, las planchas, el mal cuidado o los cambios climáticos", concluyen los profesionales de Farmacia Market.

Acerca de Farmacia Market

Farmacia Market es una empresa leonesa dedicada a la venta online de productos de farmacia y parafarmacia. Desde su fundación en 2010, su equipo de profesionales se ha especializado en nutrición y dermocosmética infantil, trabajando siempre con las principales marcas de cada sector, para acercar la máxima calidad a todos los consumidores.