Robots para restaurantes: los camareros autónomos de Futura Vive

La automatización de muchas de las funciones realizadas por las personas hasta el momento ha sido posible gracias a la evolución y las innovaciones de la tecnología. Asimismo, la fabricación de nuevas máquinas o robots como los robots para restaurantes se han consolidado como una alternativa efectiva para una gran cantidad de sectores. Con sede en Madrid, Futura Vive es una empresa especializada en la robótica social, realidad virtual y hologramas así como en la inteligencia artificial. La compañía es una de las líderes en el sector del país y ya ha creado diferentes modelos de robots que realizan diversas tareas.

Los robots para restaurantes Entre los modelos de los que la empresa dispone se encuentran los robots para restaurantes, capaces de satisfacer múltiples necesidades en un solo equipo. Los robots cuentan con un rápido procesamiento de datos y una interfaz táctil así como interacciones por voz y tecnología de reconocimiento facial, que les permite identificar a los clientes e interactuar con ellos.

Estos robots realizan la función de un camarero, ya que se encargan de recibir a los clientes, acompañarlos a las mesas y mostrarles los menús, realizando y enviando a cocina ellos mismos las diferentes comandas. Además, estos equipos realizan la entrega de las comandas a las mesas y, al mismo tiempo, controlan el aforo del local.

Múltiples modelos de robot En Futura Vive cuentan con diferentes modelos de robots capaces de realizar todas estas funciones. El Foodie Robot Barman se encarga de hacer cafés, zumos, preparar copas de manera completamente autónoma. Además de este, la empresa tiene disponibles robots como Betty, Lolita/Manolito, Helperbot Maxi o Nairobi/Kenya. Estos robots pueden realizar encuestas y juegos a los clientes, ofreciéndoles una mejor experiencia en el restaurante. Además, estos prestadores de servicio de última tecnología incluyen la función de cobrar a los clientes con tarjeta mediante su lector de tarjetas NFC y también son capaces de imprimir tickets y facturas. La empresa se adapta a las necesidades de todas las compañías, ya que tiene estos robots a disposición de clientes que quieran tanto adquirirlos permanentemente mediante la compra de estos, como alquilarlos durante un periodo de tiempo determinado. Desde el año 2016, más de 200 clientes avalan la confianza en los robots y el crecimiento exponencial que han tenido estos prestadores de servicio de última tecnología.

Así, Futura Vive ofrece la opción a negocios de concentrar las funciones de los empleados en otros ámbitos, brindando robots para restaurantes que realizan múltiples tareas con éxito.

Una opción muy interesante además es la posibilidad de adquirir estos Robots para Restaurantes en modalidad de Renting Tecnológico. De esta forma el cliente paga una pequeña cuota mensual, normalmente inferior a 400 € al mes y que incluye el Robot, el mantenimiento y el seguro del mismo. De esta manera, no hay que realizar una inversión, ni descapitalizarse.

La robótica no destruye empleo, lo crea Una de las preguntas frecuentes que recibe la empresa es si la robótica destruirá puestos de trabajo. Curiosamente, es al contrario. Las empresas más eficientes experimentan fuertes crecimientos, lo cual a su vez crea la necesidad de contratar a más personal cualificado y por tanto incrementa la tasa global de empleo. Un buen ejemplo es Corea del Sur, el país más robotizado del mundo, que cuenta con una tasa de desempleo de tan solo 2,9%.

