¿Dónde comprar productos frescos online? Freshnau

miércoles, 9 de junio de 2021, 11:00 h (CET) Los productos frescos son una de las bases de la buena alimentación. En medio de un mercado protagonizado por la comida rápida y los alimentos procesados, los expertos en el campo de la nutrición y la sanidad han remarcado constantemente la importancia de consumir productos de calidad. Ahora, acceder a ellos resulta mucho más fácil gracias a la propuesta de tiendas que se dedican a vender productos frescos onlinede calidad, como es el caso de la compañía Freshnau.

Servicio cómodo y de calidad Con el paso de los años, la mayoría de personas ha abandonado la tendencia de acudir a un mercado específico para cada producto, como una verdulería, una frutería o una pescadería. La falta de tiempo y la comodidad han hecho que la sociedad en general acuda a los grandes supermercados donde pueden conseguir todos los artículos en el mismo recinto. En la mayoría de ellos, se distribuyen productos que no son frescos, sino que llevan varios días siendo transportados y, por lo tanto, han perdido calidad. En el caso de las frutas y las verduras, en muchas ocasiones están verdes y, consecuentemente, no ofrecen todo su sabor ni nutrientes.

En ese contexto, Freshnau ha nacido para cubrir esa necesidad. A través de su servicio de reparto, ofrecen la venta online de productos frescos para que todos aquellos que no tengan tiempo de ir al mercado, o que quieran hacer una compra más cómoda, puedan realizarla desde casa y recibirla en 24 horas.

Mucho más que un supermercado El catálogo de Freshnau es incluso más amplio que el de cualquier supermercado. Cuenta con toda clase de pescado, marisco, carne, fruta y verdura. Además, incluye una amplia gama de quesos, embutidos y conservas, así como hierbas aromáticas, arroces, pasta y aceite, entre muchos otros productos frescos.

Desde la página web, los usuarios pueden consultar el origen de cada producto, sus cualidades y características, así como recomendaciones de consumo y posibles recetas. Además, cada día se oferta el descuento de algún tipo de producto. Los proveedores escogidos por la empresa son los más reconocidos a nivel nacional. De hecho, son los distribuidores de las mejores cadenas hoteleras y de restauración, incluyendo restaurantes con estrella Michelin.

Más allá de la buena relación entre calidad y precio, Freshnau fomenta el producto local y de proximidad. La iniciativa ha sido llevada a cabo por un equipo de jóvenes comerciantes que quieren satisfacer una necesidad del mercado y, a la vez, facilitar la vida a las personas.

