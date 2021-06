Beneficios del suplemento Omega 3: Nutribiolite Emprendedores de Hoy

El omega 3 es un tipo de grasa saludable que no puede ser sintetizada por el organismo y debe obtenerse de manera exógena (externa), a través de la dieta, principalmente a partir del pescado (especialmente pescados grasos de agua fría, como la caballa, el salmón, arenques, sardinas o atún), fuente de omega 3 de buena calidad. Este grupo de ácidos aporta múltiples beneficios al organismo. La calidad del Omega 3, se refiere a que este presente una buena cantidad de ácidos grasos EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico). Es justamente el EPA y el DHA que ejercen el efecto beneficioso del Omega 3 en nuestro organismo. El ALA debe convertirse en EPA o DHA antes de que el cuerpo pueda utilizarlo para algo más que simplemente producir energía. Sin embargo, este proceso de conversión es ineficaz en humanos. Solo un pequeño porcentaje de ALA se convierte en EPA, y aún menos en DHA. Las nueces y semillas también, poseen Omega 3, sin embargo, son compuestos sobre todo por el ácido α-linolénico (ALA) y por eso no es una buena fuente de Omega 3.

Debido al agitado ritmo de vida diaria de las personas, se dispone de poco tiempo para preparar las comidas, lo que hace que el pescado sea introducido cada vez menos veces en la dieta. Consumir un suplemento alimenticio de aceite de pescado es una excelente estrategia para complementar la dieta en Omega 3, pero hay que tener en cuenta que no vale cualquier suplemento. Hay que asegurarse de que este sea concentrado en ácidos grasos DHA y EPA y que tenga un elevado grado de pureza, cumpliendo con los requisitos de calidad en términos de metales pesados y otros contaminantes.

Nutribiolite es una marca de suplementos alimenticios que está recibiendo gran reconocimiento en Internet debido a la filosofía de innovación de sus fórmulas y a la buena relación calidad/precio de sus productos. Uno de sus productos más conocidos es un suplemento omega 3 que combina el aceite de pescado rico en Omega 3 y altamente concentrado en ácidos grasos EPA y DHA, con las vitaminas D3 y K2. Estos 3 ingredientes trabajan de manera sinérgica en el organismo en muchas funciones como, por ejemplo, en la prevención de enfermedades neurológicas.

La mayoría de los complementos alimenticios a base de aceite de pescado, presentan una concentración de Omega-3 del 35% al 50%. Es decir, por cada 1000 mg de aceite de pescado, en realidad se consume solamente entre 350 mg a 500 mg de Omega-3. En cambio, el aceite de pescado de Nutribiolite es de grado farmacéutico y se obtiene a partir de un método avanzado de purificación y extracción que combina tecnologías de innovación en el campo de la química verde. Esta tecnología permite extraer, purificar, separar y concentrar el Omega-3, alcanzando una concentración final mínima del 80% y con un muy alto contenido en DHA y EPA. En este proceso no se usan disolventes, altas temperaturas u otras condiciones agresivas. De esta forma, se obtiene un producto altamente concentrado en DHA y EPA y con un elevado grado de pureza, comparativamente con otros procedimientos químicos que crean isómeros y otros contaminantes. Además, es importante destacar que este aceite de pescado es producido en España por una de las empresas más importante en el sector a nivel mundial.

Cada cápsula del suplemento omega 3 de Nutribiolite aporta 1000 mg de aceite de pescado, proporcionando 800 mg de Omega 3 totales, siendo 500 mg EPA y 250 mg DHA. Esta cantidad de EPA y DHA, lo que cumple con las recomendaciones de ingesta diaria de estos nutrientes por parte de la EFSA, la agencia europea de seguridad alimentaria. Las personas interesadas en adquirir los productos de Nutribiolite pueden dirigirse a su página web, donde ofrecen un amplio catálogo variado de vitaminas, minerales y otros complementos alimenticios.

