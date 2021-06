Giménez gana a Menayo tras un disputado empate Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 16:48 h (CET) 4 jugadores y jugadoras del Atlético de Madrid demuestran sus conocimientos sobre cultura futbolística con este particular test organizado por el patrocinador del equipo femenino, Herbalife Nutrition. Savić se alzó por cuatro puntos a Aleixandri en la primera ronda. En la segunda, a Giménez le costó alzarse con la puntuación frente a Menayo Stefan Savić se alzó con la victoria, por una diferencia de 4 puntos frente a Laia Aleixandri, en la primera ronda de “Un Test de 10”, un particular test organizado por Herbalife Nutrition para saber cuánto saben de fútbol los jugadores y las jugadoras del Atlético de Madrid. Ahora, Carmen Menayo y José María Giménez se miden en el segundo reto de este test. Mismas normas, pero diferentes preguntas.

Con la primera pregunta, los dos defensas se repartieron los puntos al nombrar correctamente 4 jugadores sudamericanos del Atlético de Madrid. El uruguayo se refirió a sus tres compañeros de equipo: Ángel Correa, Luis Suárez, Lucas Torreira; y añadió a la jugadora venezolana Deyna Castellanos. Este último nombre fue uno de los escogidos por Menayo, quien añadió a su lista particular a Charlyn Corral, Leicy Santos y Luis Suárez.

Preguntados por 3 sitios emblemáticos de Madrid, ambos coincidieron en Neptuno -fuente donde el equipo colchonero celebra sus títulos- y la Puerta de Alcalá, pero mientras Giménez recurrió al Parque del Retiro, Menayo hizo referencia a la céntrica Puerta del Sol. 2-2 en el marcador.

El entrenador es una pieza clave en el fútbol, eso lo sabe bien el Atlético de Madrid, por lo que Herbalife Nutrition no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarles sobre 3 técnicos colchoneros. El uruguayo pensó en el actual, Diego Pablo Simeone, y dos míticos como Quique Sánchez Flores y Aguirre. Por su parte, la pacense escogió a su entrenador Sánchez Vera, Simeone y Luis Aragonés.

La cuarta pregunta buscaba conocer 4 equipos cuyas divisiones, masculina y femenina, han jugado en 1ª división esta temporada. Barcelona F.C, Atlético de Madrid, Real Betis Balompié y Real Madrid fueron los conjuntos destacados por el defensa uruguayo, mientras que Atlético de Madrid, Sevilla F.C, Real Betis Balompié y Real Sociedad fueron los elegidos por ella.

La igualdad en el casillero seguía imperando en el concurso. La quinta, sexta y séptima pregunta tenían como objetivo buscar 3 países que hubieran sido sede de un Mundial de fútbol, 4 jugadores colchoneros que hubieran disputado un evento de estas características, y 4 nacionalidades de los jugadores del club, respectivamente. Uruguay, Italia y Estados Unidos; Kieran Trippier, Luis Suárez, Lucas Torreira y José María Giménez; y uruguaya, argentina, francesa y mexicana, por parte de Giménez; y Sudáfrica, Rusia y Canadá; Amanda Sampedro, Silvia Meseguer, Virginia y Fernando Torres; y alemana, italiana, sueca y española, por parte de Menayo, fueron las respuestas correctas a estas preguntas.

Con el 6-6 en el marcador, la octava cuestión fue decisiva para desempatar el juego. En una demostración de memoria, el defensa, en detrimento de la colchonera, recordó a Molina, portero del Atlético de Madrid que llegó a jugar como jugador de campo en la selección. Esto supuso que el uruguayo se adelantara y Menayo tuviera complicado igualar el resultado.

La presión era máxima para Giménez, pues un error en la última cuestión posibilitaría que su contrincante empatara el reto. Sin embargo, a pesar de que la jugadora colchonera acertó los 3 estadios que ha tenido el Atlético de Madrid -Wanda Metropolitano, Vicente Calderón y Metropolitano-, el defensa no perdonó y esos mismos campos le dieron la victoria en este segundo reto de “Un Test de 10” de Herbalife Nutrition.

