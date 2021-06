Clínica Trevi explica cómo el mal humor afecta a la piel Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 15:12 h (CET) Los órganos, entre ellos la piel, obedecen a procesos fisiológicos que van variando conforme se pasa de un estado de ánimo a otro. Por ejemplo, el mal humor, además de alterar el organismo, dibuja en el rostro numerosas líneas de expresión. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, explica cómo el mal humor y otros estados de ánimo afectan a la piel, a la vez que presenta sus mejores tratamientos para eliminar los signos que las emociones provocan en el rostro Antes de entregarse a la ira y la irritabilidad, hay que tener en cuenta los diferentes perjuicios que éste tiene para la piel:

Las líneas de expresión y las arrugas debidas a los gestos realizados.

El enrojecimiento del rostro al activarse el sistema circulatorio y comenzar a funcionar mucho más rápido.

Por último, la dermatitis, que responde a la inflamación y a la resequedad de la dermis.

Por ello, los expertos recomiendan relajarse y, sobre todo, sonreír, aunque no demasiado ni a carcajadas, porque esta mueca también puede llegar a provocar líneas de expresión muy marcadas, especialmente alrededor de la boca y en el surco nasogeniano.

Además del mal humor, existen otras emociones que se experimentan a lo largo de la vida que también pueden afectar a la piel:

Estrés. Bajo niveles de estrés, la piel se vuelve opaca por la falta de relajación, a la vez que aparece el acné, debido a la alta producción de cortisona. El estrés también puede causar arrugas y líneas de expresión.

Miedo. Ante una situación que provoca temor, los ojos se abrirán mucho más de lo habitual y se levantarán las cejas, provocando arrugas en la frente.

Depresión. Las consecuencias más visibles del rostro cuando se sufre de depresión son la hinchazón de ojos y la aparición de ojeras. También hay que destacar la interrupción en el proceso de regeneración celular, lo que acelera la aparición de líneas de expresión, a la vez que apaga la luminosidad de la piel.

Tristeza. Las personas que están tristes no suelen querer salir a la calle, por lo que se verán faltas de Vitamina D, volviéndose su rostro más pálido. Además, cuando se está triste se suele llorar, un gesto que no es bueno para el rostro: las lágrimas deshidratan la piel y pueden provocar la aparición de bolsas y de patas de gallo alrededor de los ojos.

Tratamientos en Clínica Trevi

En Clínica Trevi cuentan con la mejor aparatología y los mejores tratamientos para eliminar las arrugas y las líneas de expresión causadas por el mal humor y por los diferentes estados de ánimo, a la vez que le otorgan al rostro un aspecto más joven y menos cansado.

Revitalización facial con vitaminas

La Revitalización Facial con vitaminas es un tratamiento que nutre la piel mediante la inyección, con una aguja muy pequeña, de una serie de Vitaminas y Ácido Hialurónico en determinadas partes del rostro del paciente, este procedimiento se puede hacer de manera preventiva o de mantenimiento. El resultado se aprecia de manera inmediata y el paciente notará sensación de rejuvenecimiento facial y mayor brillo en la piel. Se recomienda hacer varias sesiones al año y combinarlas con la Mesoterapia Virtual. También, puede realizarse con la técnica de dermapen, es un procedimiento más superficial, perfecto para aquellos pacientes que no quieran pincharse. Los médicos en Clínica Trevi, tienen años de experiencia y son expertos en la aplicación de tratamientos de Revitalización Facial con Vitaminas.

Lifting facial sin cirugía

Los Hilos Tensores son unos hilos muy finos de Polidioxanona (PDO), un material que se reabsorbe. El tratamiento de lifting sin cirugía consiste en la introducción de estos hilos en la hipodermis con unas pequeñas agujas, eliminando la flacidez de la piel tanto del rostro como del cuello y generando un efecto muy similar al del Lifting.

Además de estos beneficios, los Hilos Tensores mejoran la armonía facial y rejuvenecimiento, ya que el paciente recupera la firmeza de la piel gracias a la tensión generada. Este tratamiento favorece la producción de colágeno.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

Seguir en:

@clinicatrevi

Clinica Trevi

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Giménez gana a Menayo tras un disputado empate Leon the Baker explica la historia y curiosidades del picnic Un restaurante compuesto por reservados para celebrar el Yellow Day, el día más feliz del año Cáncer de piel: la pandemia estética que se puede evitar La pandemia acelera los cambios en el diseño de interiores y fusiona viviendas, y oficinas, según APE Grupo