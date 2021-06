Nueva edición del Manual práctico de nutrición clínica en el perro y el gato Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 14:48 h (CET) Multimédica Ediciones Veterinarias publica la segunda edición de Manual práctico de nutrición clínica en el perro y el gato de las autoras Cecilia Villaverde Haro y Marta Hervera Abad, directoras científicas de la Clinnutrivet, revista online de suscripción gratuita de nutrición veterinaria (www.multimedica.es/revistas) Multimédica Ediciones Veterinarias publica la segunda edición de Manual práctico de nutrición clínica en el perro y el gato de las autoras Cecilia Villaverde Haro y Marta Hervera Abad, directoras científicas de la Clinnutrivet, revista online de suscripción gratuita de nutrición veterinaria (www.multimedica.es/revistas).

El manejo y soporte nutricional está presente en la clínica veterinaria diaria pero no siempre recibe la atención que merece por falta de formación o referencias prácticas. El objetivo de este manual es facilitar al clínico veterinario de pequeños animales dicha información y referencias científicas para que pueda tomar las decisiones de soporte nutricional más adecuadas para sus pacientes.

Dividida en dos secciones, la primera aborda la evaluación nutricional del paciente, las distintas características de los alimentos comerciales y raciones caseras y la composición nutricional de distintos alimentos. La segunda sección trata el soporte nutricional en detalle según diferentes situaciones clínicas abordando el tipo de alimento a administrar, las cantidades, la pauta de alimentación y el seguimiento a realizar.

Esta segunda edición actualiza completamente la anterior con los avances científicos actuales e incluye herramientas prácticas con casos clínicos resueltos.

El objetivo de este manual es facilitar al clínico herramientas de información basada en la evidencia científica, para guiarle en la toma de decisiones del soporte nutricional más adecuado para cada uno de sus pacientes.

Tal como explican Cecilia Villaverde Haro y Marta Hervera Abad:

"El manejo y soporte nutricional en perros y gatos forma parte importante de la práctica clínica diaria. Aun siendo una actividad cotidiana, no siempre recibe la atención que merece por falta de tiempo, de formación y recursos, o de referencias prácticas. El objetivo de este manual es facilitar al clínico herramientas e información basada en la evidencia científica para guiarle en la toma de decisiones del soporte nutricional más adecuado para cada uno de sus pacientes. La obra se divide en dos secciones, en la primera de las cuales se abordan los puntos clave en la evaluación nutricional del paciente, el conocimiento y evaluación de alimentos comerciales, raciones caseras y nuevas tendencias alimentarias o la comparación de la composición de alimentos. En la sección segunda se tratan por capítulos el soporte nutricional de diferentes situaciones clínicas incluyendo los puntos clave de un plan de soporte nutricional: ¿qué alimento administrar? ¿en qué cantidad? ¿qué pauta de alimentación seguir? y ¿qué monitorización es adecuada?. En esta segunda edición, además de actualizar los contenidos con el nuevo conocimiento disponible, se han incluido más herramientas prácticas, se han actualizado las tablas de composición de las dietas veterinarias y se han incluido nuevos capítulos de situaciones clínicas en las que la nutrición clínica juega un papel importante.”

Se puede encontrar más información desde este enlace, donde podrás leer uno de los capítulos del libro o descargar su ficha técnica. En la página web de Multimédica Ediciones Veterinarias también se pueden encontrar otras publicaciones clínicas de la especialidad de veterinaria.

