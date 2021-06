Schneider Electric obtiene el cuarto puesto en el Top 25 de la Cadena de Suministro del Gartner 2021 Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 14:48 h (CET) Se mantiene por segundo año consecutivo entre los 5 primeros. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha obtenido hoy el cuarto puesto en la clasificación anual, ampliamente valorada, de cadenas de suministro corporativas de Gartner Con esta inclusión, es la sexta vez que Schneider Electric aparece en la lista de los 25 mejores, y demuestra los esfuerzos constantes de la empresa por fortalecer y digitalizar sus operaciones de la cadena de suministro.

Se produce en el contexto de un año excepcionalmente duro: los gestores de la cadena de suministro de todo el mundo han tenido que hacer frente a los retos causados por la pandemia, así como a una serie de catástrofes relacionadas con el clima y otras alteraciones, y a menudo han tenido que adaptarse rápidamente y replantearse las operaciones y las formas de trabajo establecidas en respuesta a unas circunstancias que cambian rápidamente.

La clasificación anual de Gartner identifica a los líderes de la cadena de suministro y destaca sus mejores prácticas, reconociendo específicamente a las cadenas de suministro que demuestran estar alineadas con las tres macrotendencias de las organizaciones integradas orientadas al logro de objetivos, los transformadores orientados al cliente y las cadenas de suministro con prioridad digital.

"Es un verdadero honor que nuestros compañeros de la cadena de suministro nos tengan en tan alta consideración a nivel mundial", comenta Mourad Tamoud, Director de la Cadena de Suministro de Schneider Electric. "Aprovechando nuestra estrategia de la cadena de suministro, STRIVE, conseguimos demostrar resiliencia durante un año difícil. Asimismo, estamos trabajando intensamente tanto para descarbonizar aún más nuestras operaciones, como para comprometer a nuestros proveedores a que también lo hagan, con el fin de alcanzar nuestro objetivo de una cadena de suministro con cero emisiones de carbono netas para el año 2050."

A principios de este año, Schneider Electric fue reconocida por Corporate Knights como la corporación más sostenible del mundo y anunció la aceleración de sus compromisos ESG y sus ambiciosos objetivos para el año 2025 para reducir el CO2 con sus clientes y su ecosistema de socios.

Como parte de este compromiso, Schneider Electric ha lanzado recientemente el Zero Carbon Project, cuyo objetivo es reducir la huella de carbono de su cadena de suministro. En el marco de esta iniciativa, la empresa se asociará con sus principales 1.000 proveedores -que representan el 70% de las emisiones de carbono de Schneider Electric- para reducir a la mitad las emisiones de CO2 de sus operaciones para 2025. La iniciativa forma parte de los objetivos de sostenibilidad de Schneider Electric para el periodo 2021-2025, y es un paso concreto para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C o menos para 2050, tal y como establece el Acuerdo de París.

La planta de fabricación de Schneider en Lexington, Kentucky, también fue reconocida como Advanced Lighthouse de la 4ª Revolución Industrial (4IR) por el Foro Económico Mundial (FEM). La planta de Lexington es la tercera fábrica de Schneider que recibe este honor por su éxito en la adopción de tecnologías 4IR con beneficios demostrados hasta la fecha.

Acerca de Gartner Top 25 Supply Chain

La clasificación Top 25 de la cadena de suministro consta de dos elementos principales: el rendimiento empresarial y la opinión. El rendimiento empresarial en forma de datos públicos financieros y ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) proporciona una visión de cómo han actuado las empresas en el pasado, mientras que el componente de opinión ofrece una visión del potencial futuro y refleja el liderazgo en la comunidad de la cadena de suministro. Estos dos factores se unen en una puntuación total.

Los analistas de Gartner obtienen una lista de empresas a partir de una combinación de las listas Fortune Global 500 y Forbes Global 2000. En un esfuerzo por mantener la lista de empresas evaluadas a un nivel gestionable, se ha aplicado un umbral general de ingresos anuales de 12.000 millones de dólares.

