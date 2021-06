Después de sus dos primeros éxitos, llega a Barcelona "Mystike - Le Grand Cirque" Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 14:51 h (CET) El espectáculo de la productora Rossi Show Time, dirigido por Ricardo Rossi Ribes, llega a Barcelona tras cosechar sendos éxitos en Tarragona y Andorra Barcelona acogerá, bajo la gran carpa blanca, el nuevo espectáculo de la productora Rossi Show Time, dirigido por Ricardo Rossi Ribes, con más de 15 años de experiencia trabajando en las mejores compañías y recintos del mundo: Cirque du Soleil, Circus Roncalli, la Sidney Opera House o el Madison Square Garden de Nueva York. Las representaciones tendrán lugar del 02 de julio al 22 de agosto de 2021.

Llegan a Barcelona tras su gran inicio de gira en Tarragona y Andorra donde no sólo han podido vivir sus primeros éxitos, sino recibir las mejores críticas del público.

En palabras del propio director del espectáculo, “Mystike transcurre en un mundo fantástico con identidad propia en el que se resaltarán todos los valores del circo y del teatro para lograr la complicidad del espectador a través de un espacio misterioso y envolvente".

Se unen artistas del Circo del Sol y participantes de los talent shows internacionales más importantes del mundo

Los espectadores disfrutarán del gran elenco de Mystike - Le Grand Cirque en Barcelona durante toda la temporada estival. Durante los 90 minutos que dura el show, el espectador vivirá una atmósfera llena de magia en un ambiente teatralizado.

Como breve sinopsis del espectáculo, Rossi adelanta que “Buká y Zozo, los protagonistas de nuestra historia, se adentran en el misterioso mundo de Mystike, una realidad alternativa llena de personajes y figuras que no dejarán de sorprender”.

Desde la dirección del espectáculo se insiste que en el interior del recinto se cumplirán todas las medidas sanitarias que decreten las autoridades en cada momento, comprometiéndose a mantener las condiciones necesarias para poder desarrollar el espectáculo con todas las garantías.

Ya se pueden comprar las entradas anticipadas de Mystike - Le Grand Cirque con grandes descuentos a través de www.cirquemystike.com y www.ticketsnet.es

