Schneider Electric moviliza al sector en la presentación de las novedades para el hogar del futuro

jueves, 10 de junio de 2021, 14:35 h (CET) Más de 3000 profesionales conectados para conocer de primera mano las importantes novedades que presentó Schneider Electric para un hogar del futuro conectado, seguro, confortable y sostenible. Schneider Electric ha presentado durante el evento importantes lanzamientos como la nueva gama de protección del cuadro eléctrico, Resi9; y las últimas novedades de la premiada gama Wiser, entre otros, reafirmando su claro liderazgo tecnológico Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado sus novedades para el sector residencial, en una convocatoria digital a la que se han sumado más de 3000 profesionales.

A lo largo del Innovation Talk “Home of the Future 2021”, y de la mano de los profesionales de Schneider Electric se han presentado las últimas tendencias en el sector residencial, así como los principales lanzamientos y novedades de producto de la compañía, entre los que se incluye una completa renovación de las protecciones de cuadro eléctrico con Resi9, y nuevos dispositivos y funcionalidades de la gama Wiser, convirtiéndola en la gama más completa para soluciones inteligentes para el hogar.

“Desde Schneider Electric creemos que la respuesta al hogar del futuro pasa por 4 atributos clave: personalización, para que los hogares sean más confortables y flexibles; resiliencia, es decir, que garanticen la seguridad y la continuidad del servicio eléctrico; eficiencia energética; y sostenibilidad”, ha asegurado Patricia Pimenta, VP de Home & Distribution en Schneider Electric Iberia durante el evento. “Hoy presentamos importantes novedades que nos permiten avanzar hacia este hogar del futuro. Y queremos hacerlo juntos, proporcionándoos la formación continua, herramientas digitales y acompañamiento para continuar avanzando juntos”.

Entre las novedades presentadas en materia de seguridad y protección para el hogar, Schneider Electric ha presentado las novedades en Resi9, su completo sistema modular de protección para el cuadro eléctrico del hogar. Esta gama garantiza la máxima seguridad en aplicaciones residenciales, tanto para dispositivos como para personas, así como la máxima continuidad de servicio en la instalación eléctrica, cumpliendo con todas las certificaciones de calidad. La renovada gama incluye tecnología contra las sobretensiones más compacta -Combi SPU-, y cuenta además con gran variedad de opciones pudiendo ir de los 16 hasta los 50 A para el interruptor automático. También se incorpora un nuevo diferencial tipo F-Superinmunizado que garantiza máximos niveles de inmunidad ante perturbaciones eléctricas y un reconectador diferencial RED que destaca por su tamaño extremadamente compacto y sus elevadas prestaciones

La gama cuenta con el sello “Green Premium” de Schneider Electric y es además extremadamente fácil de instalar y cablear al incluir interruptores diferenciales de alimentación por la parte inferior que facilita el cableado a los profesionales electricistas, evitando enredos. Las nuevas cajas de distribución se han diseñado para optimizar el espacio interior y además cuenta con un chasis extraíble para facilitar la manipulación en el exterior del cuadro y un correcto ajuste a la pared.

Wiser by SE

Durante el evento se ha presentado también la nueva app Wiser by SE, la plataforma Smart Home de la compañía que responde a las necesidades del hogar a través del IoT, garantizando espacios mucho más personalizables, sostenibles y seguros.

Entre las principales novedades de Wiser destacan nuevos dispositivos para la seguridad de los hogares. Por ejemplo, la nueva cámara IP para interiores de Wiser cuenta con funciones como alarma de detección de movimiento, grabación, captura de fotos y sonido con altavoz y micrófono incorporado. Permite ver lo que sucede desde la app incluso de noche gracias a su visión por infrarrojos.

También se ha lanzado una amplia gama de sensores de presencia, inundación o apertura de puertas, que proporcionan información crítica al ser capaces de detectar variaciones e irregularidades en la vivienda: detección de apertura de puertas o ventanas, cambios de temperatura, detección de movimiento o incluso una fuga de agua.

“El último año ha demostrado más que nunca que nuestros hogares serán cada vez más digitales y más eléctricos. Nuestro objetivo en Schneider Electric es encontrar el equilibrio para que este desarrollo sea además sostenible, y por eso debemos habilitar las viviendas para supervisar los consumos, optimizar los usos y controlar todos los dispositivos en su interior. Creemos firmemente en la capacidad para llevar a cabo esta transformación que comienza en los hogares”, ha afirmado Pimenta durante el evento.

