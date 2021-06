La Transformación Digital al servicio del Ecommerce

Claves para adaptarse al nuevo modelo de ecommerce. Ecommerce Innovation Conference, el encuentro profesional de referencia sobre ecommerce, se celebrará el 16 de junio en un formato 100% digital con ponencias, mesas de debate y casos de éxito Las empresas tienen que innovar y reinventarse. Muchas empresas se han digitalizado para poder seguir funcionando y otras necesitan potenciar su canal online y aumentar sus ventas. Para todos ellos, es muy importante estar al tanto de las tendencias en el sector del ecommerce para adaptar los planes de negocio. Las tendencias e innovaciones en ecommerce crecen de forma exponencial, cambiando hábitos de consumo dando lugar a un nuevo consumidor, por lo que es muy importante conocer las herramientas, servicios, soluciones y unirse a las innovaciones para poder obtener resultados y beneficios.

El próximo miércoles 16 de Junio, líderes empresariales y relevantes compañías, darán a conocer las últimas tendencias, las tecnologías, las herramientas y las soluciones digitales para optimizar los procesos de digitalización y ayudar a las empresas a acelerar su camino hacia la Transformación Digital. Presentarán en el evento online “ECOMMERCE INNOVATION CONFERENCE” las tendencias y las claves del futuro del sector y cómo innovar e implementar procesos de transformación digital de éxito. Es un encuentro único 100% online, que comenzará a las 16:00h hasta las 19:00h con casos de éxito, casos de uso, tendencias, paneles de expertos y debates. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos de la digitalización y las claves para potenciar un negocio online.

Se tratarán temas sobre las tendencias en pagos, Marketplaces & Internacionalización del negocio digital, Claves del packaging y la logística, Campañas de fidelización, Retos Tecnológicos, Estrategia Omnicanal en E-Commerce, Gestión de los clientes, Live Streaming Shopping, 5G y el comercio móvil, Voice commerce, Big data, Inteligencia Artificial, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, PAYCOMET, INSTANT CREDIT BY BANCO SABADELL, INFOBIP, SIMLA.COM, MITTO y ONLIVE.SITE; con la colaboración de Prestashop, Tandem Up, ITENE, Hinojosa Packaging Solutions y Quum Comunicación; a las asociaciones AFYDAD y CAMTIC; como media partners a Digital Innovation News, Revista Transformación Digital, Control Publicidad e Interactiva, BeInCrypto y Hi Retail.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Sergio Arias, SaaS Product Manager en Arsys; Anna Díaz, Directora Comercial en Instant Credit;

Carlos J. Sánchez, Director Comercial en Paycomet; Mónica Casal, CEO en Tandem Up; Valeria Campos, Business Development Manager en Mitto; Patricia Navarro, Responsable de la Unidad de Sistemas de embalaje y distribución de mercancías en ITENE; Martín Peral, Director Comercial Corporativo en Hinojosa Packaging Solutions; Alvaro Ansaldo Gutiérrez, Country Sales Leader en Infobip Spain; Rost Torchinskiy, Director de Marketing Digital en Simla.com y Alfredo Ouro, CEO y Co-founder en Onlive.Site, entre otros.

Además, contarán con dos paneles de expertos sobre los Desafíos y tendencias para una nueva era de consolidación del eCommerce y los Retos y oportunidades digitales donde líderes de la industria compartirán sus conocimientos, así como sus experiencias y debatirán sobre los retos tecnológicos y las oportunidades de negocio, moderados por Ariana Gómez, Responsable del Laboratorio de Simulación del Transporte y Logística en ITENE y por Jorge González Marcos, Country Manager Spain en PrestaShop.

La invitación es gratuita y está abierta para los profesionales del ecosistema ecommerce que quieran sumarse al debate y compartir una jornada de interesantes conferencias, sólo deben previamente registrarse AQUÍ

Más información: https://urbaneventmarketing.com/e-commerce-innovation-conference-2021/

-----------------------

Acerca del evento

Ecommerce Innovation Conference es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Acerca de Urban

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

https://urbaneventmarketing.com/