StormGain analiza las principales estrategias de trading para criptomonedas

jueves, 10 de junio de 2021, 13:39 h (CET) Operar con criptomonedas requiere diseñar una estrategia apropiada y analizar las señales que el propio mercado proporciona El mercado de las criptomonedas ha creado más millonarios que cualquier otro tipo de instrumento en los últimos años. Los expertos creen que este crecimiento continuará en el futuro. Sin embargo, aunque se puede ganar mucho dinero con las criptomonedas, las posibilidades de hacerlo son bastante escasas si no se diseña y se gestiona a una estrategia adecuada.

Es importante recordar que las ganancias para los inversores de Bitcoin son las pérdidas de otros inversores, la misma cantidad y en el mismo tiempo. La volatilidad extrema significa un riesgo y una oportunidad extremos. Lograr el equilibrio adecuado entre los dos es absolutamente clave. Un enfoque de trading sólido es, sin duda, la forma más práctica de lograrlo, por lo que los expertos de StormGain analizan las principales estrategias de trading a tener en cuenta.

Media de coste del Tether

Esta estrategia es sencilla y proviene del mundo de la inversión. Ha sido utilizada por inversores de bolsa durante décadas, donde se conoce como promedio de costo en dólares (DCA). La media de coste es útil tanto para los nuevos inversores cautelosos como para los más avanzados, porque protege de los altibajos del mercado y, al mismo tiempo, brinda un rendimiento medio atractivo.

Por ejemplo, un inversor ha comprado 150 $ en Bitcoin una vez, todos los lunes, a partir del 1 de enero de 2018, gastando un total de 26.700 $ resultando en 5,07 Bitcoin (con un valor aproximado de 190.000 $). En el caso en el que hubiese gastado 26.700 $ en Bitcoin el 1 de enero de 2018, habría obtenido 64.080 $ en Bitcoin, en lugar de los 190.000. Como se puede ver, el coste medio es muy importante, especialmente durante períodos de tiempo prolongados, aunque requiere paciencia y compromiso.

Divergencia RSI

Es adecuado para inversores ambiciosos, que quieren probar el trading intradía. El índice de fuerza relativa (RSI) dice cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Eso da una idea de si es probable que suba o baje, respectivamente. La estrategia de divergencia del RSI va más allá, al observar las discrepancias entre el precio y el indicador RSI, lo que permite identificar cuándo la tendencia del precio cambiará de dirección antes de que realmente suceda.

Por lo general, tanto el precio como el RSI se mueven casi al mismo tiempo. Sin embargo, el precio, ocasionalmente, puede tener una tendencia a la baja mientras que el RSI aumenta y viceversa. Esto significa un cambio sutil en el volumen de compra o venta y es una fuerte señal de que el impulso se encuentra en las primeras etapas de reversión. Los gráficos de cuatro horas o diarios son los mejores lugares para buscar divergencias, porque muestran cambios más fuertes en la tendencia de medio a largo plazo. Las plataformas como StormGain permiten superponer el RSI directamente en el gráfico de instrumentos de la aplicación para facilitar aún más su análisis.

La práctica es fundamental

Antes de considerar intercambiar Bitcoin, Ethereum o cualquier otra es necesario tener práctica. Para ello se puede practicar con una cuenta demo, que simula una cuenta real, excepto que el dinero no lo es. StormGain ofrece una cuenta demo de 50.000 USDT para iniciarse y probar estrategias diferentes hasta encontrar la más apropiada para cada inversor.

Además, las cuentas demo brindan una experiencia valiosa con órdenes Stop Loss / Take Profit y operaciones apalancadas. Por otro lado, el Cloud Miner de StormGain ofrece una manera de aumentar el saldo de Bitcoin mientras los inversores se preparan para realizar sus operaciones.

Noticias relacionadas StormGain analiza las principales estrategias de trading para criptomonedas Placenta Life Amazonic presenta Fall Control: el potente ritual contra la caída del cabello Schneider Electric y MySphera se alían para para incrementar el rendimiento y la eficiencia energética del bloque quirúrgico Pulimentos Marterra estrena nueva web: www.pulirsuelo.es Orduna e-Learning celebra su 1er aniversario