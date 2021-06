Schneider Electric y MySphera se alían para para incrementar el rendimiento y la eficiencia energética del bloque quirúrgico

MySphera y Schneider Electric unen sus soluciones para mejorar la actividad quirúrgica del hospital, incrementando el rendimiento más de un 12%. La solución permite, además, incrementar la eficiencia energética del bloque al coordina y mejorar la regulación y el control de las salas quirófano Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y MySphera, especializada en la optimización de procesos sanitarios mediante soluciones IoT, se han aliado para que, combinando las capacidades de ambas empresas, sea posible incrementar el rendimiento de la actividad del bloque quirúrgico, minimizando tiempos muertos, así como su eficiencia energética.

Las operaciones diarias de una unidad quirúrgica requieren la presencia de muchos profesionales (enfermeros, doctores, camilleros, personal de limpieza, etc.) en múltiples actividades, que todavía suelen realizarse de forma manual, lo que implica un amplio margen de mejora de sus tiempos. A ello se le suma que, el tiempo de retraso para ser operado se ha incrementado, de media, entre uno a dos meses, aumentando en consecuencia las listas de esperas de pacientes.

Schneider Electric ha integrado su solución de control de las condiciones de quirófano (temperatura, iluminación, humedad, presión y nivel de aislamiento eléctrico) con la solución de bloque quirúrgico de MySphera, OR 4.0, permitiendo simplificar todas las operaciones a través de una gestión óptima y automatizada del proceso quirúrgico. Genera eventos, estados y tareas para automatizar la coordinación entre todas las personas y equipos implicados. De esta forma, se optimizarían los tiempos de espera en el bloque quirúrgico hasta un 12%, pudiendo realizar entre un 14 y un 16% más de intervenciones.

Menor huella ambiental

Los mayores consumos energéticos de un hospital provienen de los sistemas de HVAC (es decir, calefacción, ventilación y aire acondicionado) y del bloque quirúrgico que, en concreto, requiere unas condiciones de climatización y ventilación muy estrictas que han de mantenerse de forma constante para garantizar la seguridad del ambiente de sala y evitar posibles infecciones al paciente. El bloque quirúrgico es la unidad de mayor demanda energética en un hospital, representando hasta el 20% de su gasto energético. Con la solución conjunta de MySphera y Schneider Electric, se prevén potenciales ahorros de energía en la unidad de cirugía de hasta el 30%, y una reducción del gasto de unos 150.000 euros en grandes hospitales de primera línea.

Ventajas de la solución conjunta

“Los criterios de seguridad de la sala quirúrgica siempre deben prevalecer, pero en muchas ocasiones eclipsan oportunidades de mejora en la gestión de estos espacios. Poder combinar la agenda quirúrgica y la infraestructura de forma automática permite adaptar el conjunto a la realidad del quirófano en cada momento, aumentando el rendimiento quirúrgico y ajustando los costes energéticos”, asegura Adolfo Barroso Orgaz, Digital Buildings and Segments Director de Schneider Electric.

En este sentido, la nueva solución integra la capa de software de MySphera con la Schneider Electric, conectando con el esqueleto IT del hospital y permitiendo pasar a modo de ahorro energético, cuando sea posible. Además de aportar ventajas como el control en tiempo real de la planificación, la operativa de quirófano y la gestión de traslados de paciente, la conexión entre el software de MySphera y Schneider Electric ofrece la capacidad de automatizar tareas como el cambio a modo ahorro de energía de los quirófanos cuando por ejemplo la actividad indica que no hay más operaciones previstas ese día, o la separación entre ellas lo permita. La solución no habilita únicamente la mejora del rendimiento y ahorro energético, sino que además permite un eje adicional como la eficiencia operacional para los equipos médicos y de mantenimiento gracias a la automatización.

“La coordinación software de MySphera y Schneider Electric permite conectar la infraestructura o esqueleto del hospital con los sistemas de gestión médica, dominios que habitualmente quedan totalmente inconexos y no permiten explotar al máximo las capacidades de la digitalización”, asegura Salvador Vera, CEO de MySphera.

Sobre MySphera

MySphera es un innovador sistema de identificación, localización y trazabilidad de pacientes y equipamiento en todas las áreas de los entornos hospitalarios. Cuenta con un sistema localización en tiempo real para pacientes, profesionales y equipamiento mediante tags en forma de pulsera. Permite así optimizar el uso de los recursos humanos y del material sanitario y, además, incrementa la seguridad de los pacientes, ya que los familiares reciben información de su estado y evolución y los profesionales son informados en todo momento de los tiempos de espera de cada paciente.