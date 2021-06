Placenta Life Amazonic presenta Fall Control: el potente ritual contra la caída del cabello Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 12:59 h (CET) Una novedosa línea de cuidado del cabello que favorece la producción de colágeno y estimula el crecimiento de un cabello más sano y fuerte A partir de los 50 años, y a veces mucho antes, la pérdida de cabello se convierte en una cruda realidad. La realidad es que es algo normal, y resultado de una serie de factores que van aparejados a la edad, pero en cualquier un problema que trae de cabeza a hombres y mujeres.

Afortunadamente, la ciencia no deja de avanzar, y los laboratorios Placenta Life cuentan entre su amplia gama de productos con una novedosa línea para el cuidado del cabello, que favorecen la producción de colágeno y estimulan el crecimiento de un cabello más sano y fuerte.

Se trata de la línea Fall Control de Amazonic, compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, todos ellos cruelty free.

Todos los productos de la línea Amazonic Fall Control, del grupo Cosmética Pharma, están elaborados en base a extracto de Camu Camu, una potente fuente de vitamina C de acción antioxidante multivitamínica, con aceites exóticos y extractos orgánicos procedentes de la selva Amazónica, que favorece la producción de colágeno y estimula el crecimiento de un cabello más sano y fuerte, y no contienen sal, sulfatos ni parabenos.

Champú de 300 ml. PVP: 6.99€

Acondicionador de 300 ml. PVP: 6.99€

Mascarilla de 350 gr. PVP: 8.99€

Cosmética Pharma

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Huelva), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

Trending Import facturó en 2020 una cifra total de 9,2 M€, un 42% más que durante el ejercicio anterior.

