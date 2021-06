Nace Digital Money Global un proyecto que promete revolucionar el mundo de las finanzas digitales Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 11:07 h (CET) Digital Money Global es un sistema de banca descentralizada que brindará soluciones financieras bajo tecnología blockchain DMGLOBAL está desarrollando un ecosistema de pagos innovador y revolucionario, abriendo nuevas oportunidades, a través de transacciones con criptomonedas estables y haciendo que estas sean económicas

Operaciones bancarias y de facturación, remesas internacionales, cambio directo entre monedas FIAT y criptomonedas y muchos otros beneficios más.

Digital Money Global también llamado DMGlobal, es un sistema de banca descentralizada que brindara soluciones financieras bajo tecnología Blockchain.

Se podrán realizar transacciones bancarias como compra y venta de criptomonedas con dinero fiat y viceversa, también realizar trading o enviar remesas internacionales entre otros servicios.

Todo esto bajo la implementación de controles como lavado de dinero AML (Anti-Money Laundering) y el servicio conoce al cliente KYC (Know Your Customer) por sus siglas en inglés, garantizando seguridad en sus operaciones.

Se trata de un exchange con billetera multidivisa que opera en principio con monedas fiduciarias como el euro (EUR) dólar (USD) libra esterlina (GBP) franco suizo (CHF) y el dólar canadiense (CAD).

“Estoy absolutamente convencido de que hay mucho por hacer, mientras tanto creo firmemente en la inclusión financiera y en la oportunidad a todos aquellos que han sido 'olvidados' por los bancos, que ahora podrán ser vistos financieramente e interactuar globalmente”, Michael Eugene A. Haerens CEO y fundador de Digital Money Global.

También se podrá operar con las criptomonedas: bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDC de la cadena ethereum, y con su propio token DMG Coin, a través de una única plataforma descentralizada.

Esta red está estrechamente integrada con puntos de ventas, cajeros automáticos y tarjetas de débito, bajo el soporte del proveedor de servicios financieros y plataforma de cifrado Unicrypt A.G. y su CEO Sean Prescott.

Actualmente se encuentra en un proyecto piloto en donde ha lanzado su oferta inicial de moneda, con el nombre de DMG Coin, la cual saldrá al mercado en septiembre de este año.

DMG Coin es una moneda híbrida de pago y utilidad con una fluctuación muy limitada y fue creada inicialmente para adquirir bienes y servicios en establecimientos comerciales afiliados.

Se podrá comprar en tiendas que posean los puntos de ventas de DMGlobal y pagar con DMG Coin y otras criptomonedas a través de la aplicación móvil permitiendo que el comercio reciba las criptomonedas o si lo prefiere el dinero equivalente en su moneda local, ya que este sistema de pago realiza la conversión en tiempo real.

La empresa cree firmemente que con tener la tecnología no es suficiente, lo que también se necesita es una comunidad que utilice una moneda tokenizada que permita a los usuarios ser parte de este nuevo mundo y utilizarla en sus billeteras digitales, POS y terminales de pago.

“Durante los últimos 6 años, he estado fascinado en el estudio de lo que podría definirse como la Nueva Era de las Finanzas y la Tecnología de la Comunicación: Blockchain y las criptomonedas” afirma Haerens.

Los usuarios pueden formar parte de una comunidad global que les permite ser su propio banco, tener la custodia total de sus fondos de una manera muy sencilla.

Al ser parte de la comunidad y tener estos tokens, los titulares de la comunidad obtendrán algún tipo de devolución o incluso recompensas por tarifas de transacción.

Digital Money Global prevé tener 2 mil millones de usuarios ofreciéndoles una solución sencilla y descentralizada financieramente poderosa al tiempo que garantiza una buena relación con los bancos y los reguladores por igual.

Sobre Digital Money Global

Digital Money Global es una startup, basada en un sistema que facilita las transiciones con POS (Point of sale) para realizar pagos con criptomonedas.

El ecosistema dispondrá de cajeros automáticos propios y una tarjeta metálica que ofrece acceso a la billetera personal, esto significa tener siempre consigo y a disposición los fondos donde se quiera que se esté.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pulimentos Marterra estrena nueva web: www.pulirsuelo.es Orduna e-Learning celebra su 1er aniversario Emcesa invierte 3 millones de euros en I+D+i en los últimos cinco años Miniso abrirá 8 nuevas tiendas en los próximos 40 días Repara tu Deuda Abogados cancela 484.705 € en Olesa de Montserrat con la Ley de Segunda Oportunidad