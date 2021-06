La fundadora de Creando Empresarias, Kelly González, explica a emprendedores cómo facturar más Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de junio de 2021, 10:00 h (CET)

El marketing es una técnica que cada día adquiere mayor importancia en un entorno en que la capacidad de producir artículos muy similares está aumentando. Esto conlleva a que las herramientas que permiten la diferenciación de dichos productos se estén convirtiendo en elementos clave a la hora de conseguir vender más que las compañías de la competencia.

Amplia experiencia en los negocios Una de las personas que lo tiene claro es Kelly González, creadora y CEO del Instituto Creando Empresarias. Además, también es CEO de una agencia de marketingyde negocios locales del ámbito de la belleza y la salud. Cuenta con 25 años de experiencia en el mundo de los negocios y ha estudiado un Máster Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, 3 años de Psicología en la UNED y un Máster en Coaching Estratégico.

Tras varias experiencias en el mundo de los negocios decidió convertirse en Mentora Estratégica de Negocios, creando un método propio llamado PSE, con el que ayuda a mujeres autónomas a mejorar sus negocios gracias a las ideas que les ofrece relacionadas con el negocio localsin dejar nunca de lado la gestión personal.

Recomendaciones para facturar más Kelly González, gracias a su experiencia en el mundo de los negocios y su formación en el mundo del marketing, ofrece una serie de consejos ordenados en diferentes pasos para enseñar a los dueños de negocios cómo facturar más.

El primer paso para lograrlo consiste en “ser más empresaria”, según la experta. En ese sentido, recomienda a las mujeres no solo realizar su trabajo como empleadas, sino ir más allá. Estar en constante formación, medir, crear estrategias, planificar, por ejemplo.

En segundo lugar, el negocio debe tener un proceso constante y definido sobre las ventas y el marketing. Partiendo de la premisa de que todas las empresas pierden clientes, ya sea por causas ajenas o propias, una empresa debe realizar acciones de marketingy ventas para atraer a nuevos clientes y lograr vender más a los clientes ya fidelizados. Este paso consiste en tener claros el modelo de negocio, establecer un proceso de captación de clientes que funcione continuamente y tener clara la escalera de valor.

Hoy en día la competencia es mundial y por ello hay que tener claro el proceso y no dejarlo al azar. Actualmente, se debe aportar un valor a los usuarios para que estos, una vez conozcan los beneficios del producto o servicio, decidan si comprar o no.

Algunas de las acciones más comunes en este paso es conocer bien los beneficios del producto o servicio que se vende para poder compartir con los clientes contenidos de valor que les llame la atención y que les ayude a resolver sus problemas.

El tercer paso consiste en la creación de un equipo. No tiene por qué ser mediante la contratación de trabajadores, sino que puede ser entablando sinergias con otros autónomos para trabajar conjuntamente y beneficiarse mutuamente. Otra opción es delegar algunas de las tareas del negocio a autónomos que colaboren o subcontratando servicios externos.

Finalmente, el último paso y no el menos importante, consiste en escribir los objetivos, y establecer las estrategias para cumplirlos. Se deben revisar de forma constante para que se puedan convertir en tareas diarias que lleven al éxito. Entre estos objetivos que hay que apuntar, deben incluirse las acciones que se especifican en los pasos anteriores: ser más empresaria, crear un sistema previsible de ventas y dedicar tiempo a crear el equipo que ayude al emprendedor a crecer.

