​Un Gobierno que no augura nada bueno Juan García Rodríguez, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 10 de junio de 2021, 08:46 h (CET) Después de cinco años de paralización absoluta por el denominado “Procés”, en los que el independentismo ha fagocitado las instituciones, y con una sociedad partida por la mitad, el hecho de que Cataluña tenga al fin un gobierno debería ser una buena noticia. Pero como ha pronosticado el candidato socialista, Salvador Illa, todo apunta a que estamos ante la crónica de un fracaso anunciado. Esquerra Republicana, los socios del Gobierno central, capitaneará un gobierno con Pere Aragonés al frente, que deberá el sillón a Junts Per Cataluña, la formación de Carles Puigdemont, que ha puesto un alto precio a su apoyo. Controlará Economía, que tendrá rango de Vicepresidencia y será liderada por Elsa Artadi, y Salud, para ser decisivo en la recuperación postpandemia; Justicia para tener en su mano la gestión de los presos, incluidos por supuesto los políticos presos del procés; y Exteriores para tratar de controlar el relato internacional de la causa independentista. Los intereses reales de los catalanes volverán a quedar supeditados al rodillo monotemático de la independencia. Todo con las protestas, con la boca pequeña, de un PSC al que no la ha salido la jugada, mientras el Gobierno socialista de Pedro Sánchez explota al máximo, como está haciendo ahora, la connivencia con sus socios desleales al Estado y a la Constitución.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Chile: un parlamento fragmentado Suso do Madrid, La Coruña ¿Dios existe? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander ​Un Gobierno que no augura nada bueno Juan García Rodríguez, Cáceres ​Más lejos de la paz Pedro García, Gerona ​No usar el nombre de Dios en vano Enric Barrull Casals, Gerona