La realidad murió, DEP

jueves, 10 de junio de 2021, 08:40 h (CET) Lo que ocurre en el mundo carece de importancia. Lo importante es la forma de enfocar los acontecimientos en el papel. Un hecho intrascendente se puede convertir en algo importantísimo. Y un suceso trascendental, se podría transformar en una anécdota digna de risa. Lo que cuenta es la forma en que está escrita. Esa es la verdad. Fuera del texto, nada existe, nada es verdad. Es lo que el relato diga que sucedió.

Por eso, lo que me interesa no es tanto el hecho en sí, aunque también, como la forma de utilizar las palabras para que digan lo que yo quiero, de la forma que quiero. Esa es mi lucha. Por ahí voy yo. Opino que para decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro; ya hay muchos para decirlo así. Mi búsqueda va mucho más allá. No es transcribir las cosas que suceden, sino transformar la realidad. El verdadero acontecimiento está en la forma de decir las cosas. Dios podía haber escrito la Biblia de forma plana, pero dijo cosas como que el reino de los cielos es como una perla, como una red, como un trigal, etc. Utilizó la poesía para explicar la realidad y eso es lo que cuenta. La realidad es un concepto que las palabras modifican dependiendo desde donde te colocas para observarla.

