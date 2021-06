Medican Clinics abre una nueva clínica de injerto capilar en Córdoba en junio

No es necesario salir de España para realizarse un implante capilar y volver a tener un cabello sano y abundante. La clínica Medican Clinics, que actualmente tiene sedes en Madrid y Zaragoza, abrirá el próximo mes de junio las puertas de su nueva clínica de injerto capilar en Córdoba. En Medican Clinics, el paciente tiene a su disposición grandes profesionales del área de la tricología, especialistas en el estudio del el cuero cabelludo y el cabello.

Con la apertura de una nueva clínica de injerto capilar en Córdoba en el mes de junio, el centro clínico Medican Clinics se posiciona como uno de los centros de referencia en injerto capilar a nivel español, siendo la única clínica que opera con médicos tricólogos especializados con el mejor precio del mercado.

FUE Zafiro y FUE Celebrity es el tratamiento estrella de Medican Clinics La técnica FUE Zafiro y FUE Celebrity (sin rapar) son los tratamientos que obtiene mejores resultados en el área del injerto capilar, se trata de un procedimiento 100% exitoso, ya que resulta completamente natural. La técnica FUE Zafiro y FUE Celebrity consiste en un injerto capilar sin límite de folículos y que no causa ningún tipo de daño a la zona donante. En una sola sesión, es posible trasplantar una cantidad muy alta de folículos, en los cuales el porcentaje de supervivencia es del 85% al 95%. La técnica FUE Zafiro y FUE Celebrity tiene numerosos beneficios para el paciente, entre estos que no deja marcas ni cicatrices y que no es dolorosa.

El tiempo de duración de un trasplante capilar con la técnica FUE o Celebrity en la clínica Medican Clinics es de una media de 6 horas. El procedimiento se realiza mediante anestesia local y sedación oral, y es un tratamiento en el cual el paciente puede incorporarse al trabajo al día siguiente. Los resultados son visibles a partir de los 6 meses después de la intervención.

Una de las garantías más importantes que tiene el paciente en Medican Clinics es el acompañamiento en todo el proceso de tricólogos profesionales, expertos en el área del cabello y el cuero cabelludo quienes permitirán que el resultado de la intervención sea satisfactorio. Para lograr resultados exitosos, es obligatorio realizar un plan de intervención para cada uno de los pacientes, para entender bien cuáles son los deseos de la persona y explicar lo que es posible hacer y lo que no.

Injerto capilar en Córdoba con los mejores profesionales de la tricología El presupuesto de injerto capilar en Córdoba en la clínica Medican Clinics incluye: injerto sin límite de folículos, intervención y quirófano, 1 sesión de Plasma Rico en Plaquetas, un tratamiento postoperatorio (champú y agua termal), prescripciones para medicamentos, un seguimiento postoperatorio tanto de manera online como de manera presencial y una garantía de 10 años de los folículos implantados. Actualmente, es posible realizarse un estudio capilar gratis en la clínica sin ningún tipo de compromiso, recibiendo el presupuesto por escrito.

A partir del próximo mes de junio, aquellas personas que estén interesadas en realizarse un injerto capilar mediante la técnica FUE Zafiro ya podrán acudir al nuevo centro de Medican Clinics situado en Córdoba. El equipo de profesionales de Medican Clinics no es capaz únicamente de devolverle el cabello a sus pacientes, sino que también les devuelven el bienestar y la calidad de vida.