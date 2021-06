Nuevo lanzamiento KATIA: Kits Zero Waste EKOS Collection Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 17:44 h (CET) 12 proyectos de crochet ‘residuos cero’ para un hogar sostenible ¿Cuál es la historia de Katia? Es una marca barcelonesa que lleva desde 1951 dentro del sector textil, tratando lanas y exclusivos diseños de prendas para tejer a mano. Lleva toda la vida dedicada a los hilos, apostando también por preciosas telas estampadas y modernos patrones de costura. Porque Katia apuesta por la creatividad, la innovación, la diversión y el placer de hacer las cosas con amor

Como son los pequeños gestos los que cambian el mundo, KATIA ha decidido apostar por una colección en la que predominan nuevos hilos reciclados de bajo impacto ekos (50% Algodón Reciclado + 47% Poliéster Reciclado de botellas de plástico + 3% Otras Fibras). La creación de estos kits de hilos obedece a su motivación por poner al alcance de tejedor@s seniors, amateurs o principiantes la oportunidad de confeccionar lindas labores de forma sostenible y contribuyendo a reducir la huella del impacto en el planeta.

Los KITS KATIA ZERO WASTE EKOS

Están elaborados con algodón reciclado, procedente del 95% de residuos textiles reciclables por año.

No necesita agua para su producción, no utilizan tintes ni tampoco productos químicos que puedan resultar tóxicos.

Los procesos de reciclar e hilar se impulsan al 50% por Energía Solar y el poliéster utilizado procede de botellas PET.

Los diseños son naturales, prácticos e ideales para disfrutar en primera persona o regalar; y todos vienen acompañados de un video tutorial para facilitar aún más la confección.

Por una vida sin plásticos, por consumir de manera responsable y reutilizar para evitar generar más residuos y por dar pequeños y grandes pasos para crear un futuro mejor.

Para obtener más información: https://www.katia.com/ES/kits.html

