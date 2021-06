AIS Group, miembro del primer hub europeo que conecta matemáticas e industria Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 17:44 h (CET) AIS Group, empresa dedicada al desarrollo de sistemas de ayuda a la toma de decisión basados en inteligencia artificial y de negocio, participa en la nueva Plataforma Española de Tecnologías de Modelización, Simulación y Optimización en un Entorno Digital (PET MSO-ED), creada por la Red Española Matemática-Industria (math-in) y financiada por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación Es el primer hub en el ámbito de las matemáticas de España y de Europa, que promete ser un espacio para conectar esta disciplina y la industria.

El gran potencial de las matemáticas para solucionar los retos reales explica que grandes compañías como Repsol, Petronor y BBVA AI Factory, entre otras muchas, se hayan incorporado ya a la iniciativa. Además, en este gran hub hay más de una decena de universidades y centros de investigación. Es un entorno de alto nivel en el que se espera se resuelvan grandes retos relacionados con la salud, el cambio demográfico, la crisis climática y la producción energética entre otros.

“Todas las tecnologías matemáticas se traducen a algoritmos que, al introducirlos en el ordenador, pueden aprovechar la información que recogen herramientas de control, para obtener resultados digitalizados óptimos que se integren fácilmente en los sistemas que la empresa ya tiene instalados”, explica Peregrina Quintela, catedrática de Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago, que ha sido elegida presidenta de la Plataforma. Y es que esta disciplina de la ciencia es la base silenciosa de muchos avances cotidianos.

“Bien lo sabemos”, afirma Nausica Trias, directora general de la compañía AIS . “Llevamos más de 30 años de historia aplicando las matemáticas, la estadística, las técnicas de inteligencia artificial, para optimizar procesos o predecir comportamientos. Se trata de aportar valor a los datos y aquí las matemáticas tienen mucho que decir”.

AIS es el ejemplo perfecto de compañía que integra las matemáticas en su modelo de negocio y ha desarrollado algoritmos tanto para gestionar el riesgo de crédito en la banca, como para optimizar la fabricación en la industria cartonera, predecir la demanda de distintos productos o elaborar modelos tan diversos como los destinados a pricing, cross-selling o previsión de absentismo laboral.

Las Pymes uno de los grandes objetivos del hub

Las casi treinta entidades que, de momento, integran la Plataforma “están detrás de esta especie de ventanilla única en la que cualquier compañía puede plantear sus necesidades, sin tener que ir buscando de institución en institución”, explica Alba Márquez, traductora de tecnología en la Secretaría Técnica de la Plataforma. Esto es especialmente relevante para las PYMES, que no tienen por qué disponer de un departamento de investigación e innovación propio, y que de este modo tienen a su alcance todas las disciplinas matemáticas punteras para resolver sus problemas diarios. El objetivo último es “contribuir un tejido industrial eficiente, seguro, sostenible, resiliente y competitivo”, añade Quintela.

PET MSO-ED, con referencia PTR2020-00163, es financiada por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro de la Convocatoria Correspondiente al año 2020 de Plataformas Tecnológicas y de Innovación del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

“Desde la Plataforma buscamos un mayor impacto y retorno a la sociedad de los recursos financiados a través de la investigación básica en el campo de las matemáticas, el primer eslabón de la cadena”, prosigue Quintela. Por ello, parte de su esfuerzo va dirigido a aportar soluciones a tres “Retos de la Sociedad” que marcó como estratégicos el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. En concreto, los referentes a Salud, Cambio Demográfico y Bienestar; Energía Segura, Eficiente y Limpia; y Cambio Climático y Utilización de Recursos Naturales y Materias Primas.

