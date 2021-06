El municipio de Faura instala mobiliario urbano multifuncional de acero corten, en su plaza mayor Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 17:35 h (CET) L’ Ajuntament de Faura (València), ha confiado en la empresa Martín Mena para el asesoramiento y posterior adquisición, de mobiliario urbano multifuncional en acero corten modulable y adaptable. El mobiliario urbano en acero corten, ha sido personalizando uniendo elementos habituales en uno sólo: jardineras-papeleras, bancos -jardineras El objetivo de la instalación de los bancos-jardineras en acero corten, ha sido renovar la imagen de este singular espacio donde pueden apreciar un antes y un después.

Se ha conseguido integrar perfectamente al entorno urbano de esta localidad del Camp de Morvedre.

Vistiendo su plaza mayor dándole un toque de distinción y así ensalzando la precios iglesia del SVIII dels Sants Joans.

Las características de los 5 CONJUNTOS BANCO-JARDINERA de mobiliario urbano multifuncional fabricados en acero corten, para el Ayuntamiento de Faura, son las siguientes:

Compuesto por banco en forma de "U" de dimensiones 2500x450x500mm y jardinera de prisma rectangular 2500x1000x800mm personalizada para la localidad valenciana de Faura.

Fabricados en plancha plegada de acero corten de 3mm grosor. Tratada con su método y paralización del proceso de oxidación.

La empresa Martín Mena se congratula de la gran acogida que ha tenido en el vecindario del mobiliario urbano multifuncional personalizado, adecuado a las necesidades del usuario, donde elegancia y diseño no está reñido con funcionalidad, calidad y a un precio razonable. Integrándose en este espacio singular valenciano.

Esta firma valenciana, lleva mas de catorce años desarrollando proyectos de mobiliario urbano personalizado por toda la geografía española.

Martín Mena® dispone del mobiliario urbano multifuncional: Banco-jardinera Jardinera-papelera.

Donde la fabricación y diseño con materiales innovadores, no están reñidos con precio-calidad razonables.

Martín Mena® presta servicios para cualquier proyecto de equipamiento urbano.

Su equipo disciplinar está a disposición del cliente. Su fin es el embellecimiento de las localidades, con productos de fabricación nacional a precios razonables.

Vídeos

Banco jardinera EMBELLECIMIENTO PLAZA MAYOR DE FAURA,VALÈNCIA



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.