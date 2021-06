Los 7 aspectos que se deben tener en cuenta para traslados al aeropuerto según LPA Taxi Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 17:03 h (CET) Cuando se quiere hacer un viaje en avión y se pasa por el aeropuerto, es lógico querer que el viaje sea lo más placentero posible, pero lo que es más importante es no olvidarse de nada Una de las cosas más importantes a la hora de viajar, es saber como movilizarse hasta el aeropuerto. Siempre es necesario tener una idea que sea fácil de materializar y que cumpla con los objetivos sin presentar problemas.

Si se está próximo a realizar un viaje, recomiendan estos 7 aspectos que es necesario tener en cuenta para traslados al aeropuerto:

Organizar todo lo que se debe llevar: es clave que tener todas las cosas a mano y a la vista. Tratar de ubicar el equipaje que se debe que guardar en la maleta del carro en un lado, mientras que las maletas de mano hay que colocarlas también a la vista, pero en otro lugar. Lo mismo se debe hacer con las pequeñas cosas que se guardan de último, tipo teléfono móvil, cargadores, cartera, gafas de sol, etc. Esto permite, a la hora de partir, tomar rápidamente todo sin temor a que se quede nada. También se puede hacer una pequeña lista escrita de las cosas que se va acordando los días o semanas previas al viaje, para que así cuando se vaya a ir guardando cosas, se puedan verificar y así no olvidar nada.

Tener a la mano los pasajes: fundamental, a la hora de viajar siempre tener un bolso o maleta que llevar en la mano. Hay que asegurarse de guardar en él los pasajes de embarque y documentos de identificación. Tratar de no sacarlos en ningún momento para evitar riesgos de que se pierdan o se queden en algún lugar. Recordar bien dónde se guardaron.

Planear la hora de salida de casa y llegada al aeropuerto: lo ideal es estar en el aeropuerto de 2 a 3 horas máximo antes de la salida del vuelo. Las puertas de embarque se suelen cerrar 45 minutos antes del vuelo. Por ello hay que tratar de levantarse temprano y citar al método de transporte como mínimo una hora y media antes de la hora que se contrató estar en el aeropuerto. Con todo esto se aseguran de que, si se presenta algún inconveniente no habrá ningún retraso.

Comunicarse con una buena línea de taxis eficiente: tratar de ubicar una línea de taxis que trabaje las 24 horas sin interrupción y que conozca la ciudad para poder tomar otros caminos en caso de que se presente un problema en las calles principales. Verificar también que haya comunicación por distintos medios como Whatsapp, llamadas telefónicas o formularios en la página Web y que sean responsables observando testimonios de otros pasajeros que ya hayan viajado con ellos. En casos como estos lo mejor es que se contrate a profesionales como LPA Taxi Aeropuerto que seguro llenarán expectativas.

Verificar el vuelo: si la compañía de vuelo tiene una aplicación de móvil (APP) o página Web. Hay que usarlos ya que reduce las preocupaciones y el estrés al verificar el vuelo por estos medios las veces que se considere necesario.

Cuando llegue el transporte hay que guardar todo con calma: con el tiempo a favor no hay que desesperar. Guardar con calma todo lo que se tiene que llevar dentro del coche y verificar por supuesto que no se queda nada.

Ordenar el equipaje en el aeropuerto: al momento de llegar al aeropuerto se debe de tener el equipaje en orden, con las manos libres para el momento en que haya que moverse o buscar documentos y tener más alcance del equipaje de mano que más se usa con frecuencia.

Puede que estos tips suenen un poco básicos y/o complicados pero la verdad es que todo se trata de orden y calma; ya que hay gente que siempre se olvida algo. Tomar en cuenta estos aspectos y se disfrutar de un viaje emocionante desde el momento en el que se sale de casa ya que habrá la seguridad suficiente de que no se olvida nada, ni a nadie.

