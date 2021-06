Fersay participa en un webinar sobre "Retail-comercio en el mundo Digital" organizado por la AEF Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 16:39 h (CET) El evento, fue inaugurado por Eduardo Abadía, gerente de la AEF y continuó con una ponencia impartida por José Carrasco, fundador y director general de Fersay La AEF (Asociación Española de Franquciadores) ha celebrado un webinar masterclass centrado en algunas de las cuestiones que hoy están revolucionando el mundo del comercio. Bajo el título “Las tendencias del mercado Retail en un mundo Digital”, ambas entidades han colaborado para celebrar un interesante webinar que ha contado con una elevada participación.

José Carrasco, fundador y director general de la compañía, abordó asuntos claves como la fusión entre el mundo físico y el virtual, la tendencias del consumidor y la necesaria adaptación, la diferenciación y la experiencia de compra positiva, y como sorprender al cliente añadiéndole valor.

El evento, ha sido de carácter abierto y gratuito y, para aquellas personas que no hayan tenido ocasión de asistir en directo, pueden seguirlo online a través del siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=m2z0UOLxtqw

Más información sobre Fersay

Fersay es una compañía española, perteneciente al Grupo Etco, y especializada en la distribución de repuestos y accesorios de electrodomésticos de todas las marcas. La compañía cuenta en la actualidad con un total de 15 tiendas franquiciadas y 49 córners, lo que supone 12 nuevos puntos de venta en España (frente a 2019). En cuanto a clientes profesionales, más de 5.500 empresas diferentes han realizado algún pedido en 2020.

En estos puntos de venta, la compañía pone a disposición del cliente repuestos de gama blanca y marrón y PAE (Pequeños Aparatos Electrodomésticos para la cocina, el cuidado personal y el hogar, como cafeteras, tostadoras, planchas, básculas, maquinas de afeitar, secadores, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, etc., de marca propia.

En número de unidades, más de 1.300.000 productos han salido de sus instalaciones centrales. En la venta on-line el incremento de pedidos ha sido de un 62,8% y han comprado 210 clientes profesionales mas que en 2019.

La exportación ocupa un 7% dentro de esta cifra de negocio, situando a Francia y Portugal como destinos internacionales prioritarios por su claro crecimiento, seguidos por 36 países a los que la compañía exportó sus productos el año pasado.

Más información en www.fersay.com

