El escritor Pedro Antonio Curto presenta su última novela, 'Blues de los cuchillos' Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 15:43 h (CET) El fascinante mundo nómada del circo sirve como premisa al escritor para contar una historia de corte existencialista, abierta a la interpretación del lector Un triángulo amoroso nada convencional entre el lanzador de cuchillos, la mujer a la que se los lanza y un mimo son los protagonistas de la última novela del escritor Pedro Antonio Curto, Blues de los cuchillos (Ilíada ediciones).

El escritor despliega todo su talento para la narración y construye una historia a tres voces que, con su atmósfera inquietante y melancólica, cautivará a los lectores más exigentes.

Donan Pher, el lanzador de cuchillos, y Yamile, la mujer a la que se los lanza, iniciaron una relación de adolescentes cuya pasión se desata en el escenario, pero que se transforma en tedio en la cotidianeidad. La aparición en sus vidas de Augusto, el mimo, desestabiliza la pareja.

Todo esto ocurre en un contexto tan peculiar como es el del circo, donde la vida nómada y artística permite a Pedro Antonio Curto jugar con la narración como el funámbulo en la cuerda.

"El mundo del circo es fascinante, metafórico, un conjunto de microcosmos bajo unas lonas, da unas posibilidades literarias que quizás no se han aprovechado, lo ha hecho más el cine".

Blues de los cuchillos denota la madurez literaria de su autor, no solo por el difícil juego de narradores que propone, sino también por su estructura de novela abierta, en el sentido que Umberto Eco define:

"Es una definición compleja y larga que Eco hace en un ensayo, que básicamente establece una nueva relación entre obra e intérprete. Que el lector no tenga un papel pasivo, sino que participe desde sus propias percepciones e interpretaciones. El simbolismo, la sugerencia, más que lo explicito, que el lector indague entre líneas. También Cortázar planteaba algo parecido en Rayuela con su personaje Morelli".

Así, la trama se va desarrollando en una atmósfera hipnótica y llena de melancolía que atrapa al lector en sus páginas y le ofrece una mirada crítica sobre el orden social y la realidad a través de estos personajes que viven en los márgenes.

Pedro Antonio Curto contrapone magistralmente el mundo nómada del circo al de la ciudad estática y rutinaria. Los artistas del circo observan la ciudad con extrañeza, un contexto que no se adapta a sus necesidades y les produce una sensación de no pertenencia muy fuerte.

"La ciudad es un tema que me interesa mucho, la mayoría vivimos en ella sin apenas percatarnos de sus mecanismos y como condicionan nuestra vida. Y la mirada más perspicaz es la de quien es extraño a ese mundo urbano, como hizo Louis Aragón en El campesino de París. En este caso contrapongo la ciudad nómada del circo, con la ciudad sedentaria donde terminan viviendo los protagonistas y muestran un sentimiento de extrañeza".

Los lectores encontrarán un refugio sin igual en Blues de los cuchillos. Una novela que les hará desconectar de la cotidianeidad y los invitará a reflexionar.

Una historia de corte existencial cuyo argumento laberíntico se abre a múltiples interpretaciones. Una propuesta literaria novedosa y fascinante, de esas que dejan poso tras su lectura.

La nueva novela de Pedro Antonio Curto ya está disponible en las librerías para los lectores más versados y aquellos que busquen historias profundas e inteligentes.

