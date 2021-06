Grupo Lasser: diferencias entre aire acondicionado por conductos o split Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 15:47 h (CET) Llega el calor y estar en un lugar que disponga de algún sistema de climatización se convierte en prioridad. Concretamente durante esos días en los que el termómetro no baja de los 30ºC y el ventilador se queda pequeño para mantenerse fresco. Es aquí donde la duda llega: ¿es mejor un aire acondicionado Split o uno por conductos? Para comparar ambos sistemas de climatización hay que hablar sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno, así como de los mejores lugares para instalarlos.

El aire acondicionado por conductos, también llamado aire acondicionado centralizado, es una opción que se adapta mejor a espacios amplios y con altos techos, ya sean oficinas, hoteles, restaurantes o grandes viviendas.

Este sistema de climatización distribuye uniformemente y con la misma intensidad el aire por todas las estancias. Para su instalación es necesario contar con un falso techo por donde fluirán los conductos que transportan el aire.

Ventajas:

Estéticamente es muy discreto, ya que solo se verá una rejilla en la pared.

Mantenimiento sencillo.

Precio no muy elevado.

Es bueno para climatizar con frecuencia y al mismo tiempo varios espacios a la vez. Desventajas:

No es posible climatizar cada estancia individualmente.

Los costes iniciales pueden ser altos si no se cuenta con una preinstalación de los conductos.

Se deben realizar obras en el techo para la instalación de la unidad interior y los conductos. El aire acondicionado split y multisplit es la opción más demandada en España. Constan de una parte exterior llamada compresor y una o varias unidades interiores (dependiendo de si es split o multisplit). El flujo de aire es controlable en cada dispositivo. Para su instalación, la parte externa debe estar a una altura más elevada que la parte interna.

Ventajas:

Instalación muy sencilla.

La temperatura de cada unidad se controla de forma individual.

Aunque se instalen varias unidades interiores, solo hace falta una unidad exterior.

Estos equipos cuentan con un buen ahorro energético.

Perfecto para viviendas con al menos 3 habitaciones. Desventajas:

La unidad interior está a la vista de todos, por lo que estéticamente queda peor.

El consumo eléctrico será mayor cuanto más unidades internas instalemos.

No es recomendable en estancias que no disponen de espacio exterior para la colocación de la unidad externa.

En el caso de instalar varios splits, el ruido de la unidad exterior será mayor. Como se observa, no hay una mejor opción por encima de la otra en todos los aspectos. Simplemente, cada uno de los sistemas de climatización están dirigidos a un tipo de espacio diferente. Dependerá de las necesidades y requisitos particulares decidir cuál es más conveniente.

Grupo Lasser es una empresa nacida en 1960 y que desde entonces es nº 1 en servicio técnico, gracias a sus soluciones técnicas adaptadas a cada situación o problema. Esta cubre con total garantía la mayoría de necesidades del mantenimiento técnico de comunidades, empresas, locales o viviendas unifamiliares, siguiendo siempre con estrictos controles de calidad. Además, son expertos en servicios de instalación, mantenimiento y reparación, y el mejor multiservicio técnico de Madrid especialista de antena, portero, videoportero, seguridad, aire acondicionado, climatización, sistemas anti incendios, CCTV y puertas automáticas.

Y con respecto al tema tratado Grupo Lasser es la mejor opción a contratar, ya que tanto un instalador de aire acondicionado doméstico como de aire acondicionado por conductos se adaptará a todas las circunstancias para poder ofrecer el mejor servicio posible.

