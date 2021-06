José López Navarro: el intervencionista familiar que ayuda a pacientes con dependencia

Contar con la ayuda de un Intervencionista Familiar en Adicciones para tratar a una persona que consume drogas resulta de gran ayuda para su recuperación. Precisamente, ese es el trabajo de José López Navarro, fundador del espacio delconsumoalarecuperacion.com. El profesional se encarga de ayudar a las familias con algún miembro que presente problemas de adicciones a sustancias o drogas, sobre todo cuando el afectado no acepta ningún tipo de apoyo.

La negación de la adicción La adicción es una enfermedad que se niega a sí misma, dice a la persona que la padece que no es adicto, a pesar de que todas las evidencias demuestran lo contrario. Una comparación aplicable sería, por ejemplo, ir al médico con una pierna rota y cuando el profesional indicara al paciente que tiene la pierna rota, este le respondiera: “¡La pierna rota la tendrá usted!”. Esto hace que sea más difícil el proceso de recuperación, ya que el adicto confirma que no es adicto y que su consumo no es un problema.

Es allí cuando entra en juego el papel del Intervencionista, quien aplica una estrategia para que acepte su situación real y pueda recibir la ayuda para ser atendido en un centro de desintoxicación.

En algunos casos, el paciente sí se da cuenta de la adicción y acepta el problema, pero a menudo no lo consigue por su cuenta.

Desde la página delconsumoalarecuperacion.com, José y su programa JLNP pone al alcance de las familias las herramientas y los profesionales capacitados para atender este tipo de dependencia.

El acompañamiento es clave para salir de la adicción El miedo es un bloqueo que está presente en quienes padecen algún trastorno adictivo, sobre todo ante la posibilidad de tener que ser internado en algún centro. Por eso, el acompañamiento profesional es lo más recomendado, unido al apoyo familiar. El intervencionista familiar realiza una primera consulta en la que evalúa las condiciones del paciente, cuáles son sus debilidades y fortalezas, así como el núcleo donde se desenvuelve para después ofrecer el tratamiento más adecuado.

Es de gran importancia el compromiso del paciente con su recuperación y su transformación como persona. Su cooperación incidirá notablemente en el tiempo que durará el tratamiento.

Acerca de José López José López es el Intervencionista Familiar en Adicciones que basa su método no solo en los conocimientos, sino también en la experiencia propia. Hace más de una década, él tuvo que afrontar una adicción y pasaron varios años hasta que consiguió entrar en recuperación . A raíz de esas vivencias, empezó a desarrollar una metodología propia uniendo las técnicas que a él le habían funcionado. De este modo, según él mismo afirma, puede poner a disposición de sus pacientes todas las herramientas gratuitas y de pago que realmente funcionan. Además del título de Intervencionista Familiar en Adicciones certificado por IC&RC, es Coach Ontológico (línea Latino-Americana), Practitioner en PNL (John Grinder), experto en Coaching (Coach Humanista) y Practitioner en PNL META International (Frank Pucelik). Ha participado en procesos de cambio e Instituciones en Madrid (España), Guinea Ecuatorial (África) y Cali (Colombia). A día de hoy, sigue en constante formación para poder continuar ofreciendo las técnicas más pioneras en cada uno de sus acompañamientos realizados.