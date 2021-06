Castilla Termal Hoteles presenta a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, su estrategia de crecimiento hasta 2030 Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 12:51 h (CET) Roberto García, presidente de Castilla Termal Hoteles, mostró ayer a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, el plan de la cadena hotelera para los próximos años. Así, García anunció su intención de aumentar el número de hoteles balneario de calidad de los cuatro actuales (al que habría que sumar el quinto, en Brihuega -Guadalajara-, cuya apertura está prevista para el verano de 2022) a los 14 en 2030 En cifras, esto supondría un volumen total de 1.100 empleos directos, de los que, como siempre, el 80% serían locales. La inversión prevista de 150 millones de euros permitirá dinamizar 14 zonas rurales diferentes, en una clara apuesta por el desarrollo rural y la generación de riqueza vinculada al entorno.

Esta estrategia de crecimiento se asienta en el pilar básico que ha guiado el proyecto de Castilla Termal Hoteles desde su origen: la sostenibilidad. Una sostenibilidad que no solo se sustenta en lo meramente ambiental (reducción de la huella de carbono, eliminación de plásticos de un solo uso, gestión sostenible del agua, uso eficiente de recursos, etc.) sino que supone un compromiso firme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentran también metas responsables como la preservación del patrimonio cultural, el impacto positivo en los asentamientos humanos en los que opera y la promoción del turismo responsable, integrado en su entorno y generador de riqueza.

La ministra Reyes Maroto valoró la propuesta de “muy interesante” y destacó de manera especial la apuesta por el turismo sostenible y de calidad que supone.

Sobre Castilla Termal Hoteles

Castilla Termal Hoteles es la primera cadena española de hoteles balneario de calidad, con establecimientos de 4 y 5 estrellas que cuentan con aguas termales de propiedades mineromedicinales. Todos ellos están ubicados en edificios históricos recuperados y rehabilitados, dentro de entornos rurales con un gran interés cultural y turístico. Su actividad se desarrolla de una forma sostenible y responsable con el medioambiente. La propuesta de Castilla Termal aúna bienestar, gastronomía, cultura, ocio e historia.

