Científicos e instituciones hacen un llamamiento para la protección y el uso sostenible de los océanos

martes, 8 de junio de 2021, 17:18 h (CET) En el Día Mundial de los Océanos, Loro Parque Fundación y la Plataforma Oceánica de Canarias han organizado un acto con la participación de las dos universidades canarias y el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias En la mañana de hoy, martes 8 de junio de 2021, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos, científicos e instituciones han hecho un llamamiento para la protección de los océanos y el uso sostenible de los recursos desde el gran acuario Poema del Mar de Gran Canaria. En el acto, organizado por Loro Parque Fundación y la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), han estado presentes las dos universidades canarias y el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.

Este evento tiene lugar en el marco de la Década los Océanos, declarada por Naciones Unidas, y busca impulsar un movimiento de instituciones y ciudadanos para su protección; informar sobre el impacto de los seres humanos en el medio, y movilizar y unir a la población mundial en un proyecto para la gestión sostenible de los océanos.

Ha sido el Dr. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, el que ha dado la bienvenida a los asistentes, destacando la necesidad de proteger los recursos marinos y el compromiso que su Fundación mantiene con los océanos desde hace más de dos décadas. “Lo heredamos de Loro Parque”, explicó, que fue pionero en trabajos de investigación en este campo en los años 80 “para intentar crear un santuario de cetáceos en la Macaronesia en una época en la que todavía se cazaban ballenas en la zona”. “Hoy, tenemos otros problemas como la contaminación por plásticos, la sobrepesca, la contaminación acústica, etc. y sigue siendo necesaria una figura de protección para los mamíferos marinos respaldada por organismos internacionales”, aseguró.

Por su parte, Joaquín Hernández, director de PLOCAN, explicó que el medio marino es un soporte vital para el ser humano y quiso llamar la atención sobre el estado en el que se encuentra hoy: “los equilibrios naturales están amenazados, la salud de los océanos está deteriorada, y tenemos que revertir procesos como la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos”, indicó. Para eso, expuso, Canarias debe impulsar la observación y la investigación, algo en lo que PLOCAN trabaja a diario, para conocer mejor el medio, observar sus cambios y mitigar los efectos de los factores que amenazan su equilibrio.

Tanto Luis Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como Ernesto Pereda, vicerrector de Investigación de la Universidad de La Laguna, incidieron sobre el gran vínculo que ambas instituciones educativas canarias tienen con el mar y en la importancia de continuar investigando a través de proyectos como CanBIO, cofinanciado por Loro Parque y el Gobierno de Canarias, para conocer los efectos del cambio climático y poder proponer medidas para su protección y recuperación. Pereda, que no pudo estar presente en el acto e intervino por conexión telemática, quiso destacar el marco incomparable en que se estaba celebrando, el impresionante Deep Sea de Poema del Mar.

Por último, Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, quiso destacar la gran riqueza biológica de las aguas del archipiélago, una biodiversidad que, como dijo, es necesario proteger. “Debemos pasar de un modelo de extracción a un modelo de sostenibilidad en los recursos y está en manos de lugares como Poema del Mar el hacernos conscientes de que el futuro de nuestras generaciones depende de lo que hagamos hoy”, terminó.

Todos los participantes quisieron felicitar a Loro Parque Fundación y a PLOCAN por la iniciativa, que ha servido para reforzar los lazos de unión y las sinergias existentes entre los diferentes agentes que trabajan y desarrollan I+D+I para la preservación, la conservación, la recuperación y el aprovechamiento sostenible de los océanos.

